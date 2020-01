Guede descontento con el arbitraje

Monterrey, Nuevo León. Las decisiones arbitrales que marcaron el rumbo en el empate entre Rayados y Monarcas a dos goles, dejaron en el técnico moreliense, Pablo Guede, un mal sabor de boca.

El argentino no demeritó el trabajo de los colegiados, sin embargo, siente que no les ‘tiembla el silbato’ para pitarles en contra que a favor.

“No me voy a referir a lo de los árbitros, los respeto mucho, hacen su trabajo y se pueden equivocar como cualquier ser humano, pero hay más cosas que no entiendo, no sé si lo de Cándido Ramírez fue penal, pero el problema es que contra Toluca la semana fue igual y no nos pitaron penal.

En dos partidos, bajo mi punto de vista se cometieron algunos errores graves del concepto y eso nos perjudicó un poco en los dos resultados, pero no quiero que suene a excusa, la semana pasada Toluca hizo un buen trabajo defensivo y hoy Monterrey tiene un funcionamiento espectacular y un gran entrenador, pero me queda ese mal sabor de boca de que por qué a nosotros es fácil que nos pitan en contra y en otra cuando es a favor en la misma jugada no pasa lo mismo, pero respeto mucho a los árbitros”, confesó el estratega de la monarquía.

A su vez, explicó que tras dos fechas transcurridas la plantilla aún no ha mostrado el nivel mostrado durante el pasado Apertura 2019.

“Nos falta mucho para llegar al nivel que tuvimos el semestre pasado, tuvimos pocos entrenamientos, con el transcurrir de los partidos vamos a mejorar, pero estoy contento con el funcionamiento del equipo. El equipo tuvo una evolución, no es fácil plantarte con este equipo. Por eso son los motivos por los que estoy contento con el funcionamiento del equipo”, agregó.

Redacción: Edgar Martínez