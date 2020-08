Gustavo Galindo tiene la confianza de sus compañeros

Monterrey, Nuevo León. Tras haber debutado hace dos fechas atrás en el Guardianes 2020, el juvenil arquero de Tigres, Gustavo Galindo aseguró que por ahora tiene la confianza total de sus compañeros bajo los tres postes.

El nacido en Guadalajara confesó que está viviendo el sueño profesional, sin embargo, está consciente en que podría ser temporal ante los inminentes regresos de Nahuel Guzmán y Miguel Ortega al primer equipo.

“Yo este momento desde que estoy chico lo soñaba, no fue la manera del cómo se iba a dar, pero se dio de otra, cuando venga Nahuel y Miguel me va a tocar competir con ellos y en donde me pongan voy a estar ahí para competir. Me he sentido muy bien, mis compañeros todos me han apoyado y respaldado, todos tienen buenas expectativas de mí y la confianza”, comentó.

Por otro lado, agradeció las palabras que tanto Guzmán y Ferretti le brindaron horas antes de su debut ante Toluca, mismas que trae en mente siempre para darse la confianza a sí mismo.

“Nahuel me marcó un día antes del juego contra Toluca, sus palabras fueron positivas, que hiciera lo que sabía hacer, que iba a hacer las cosas bien y que me visualizara en el partido, que mis compañeros me iban a respaldar y apoyar. Yo platiqué un día antes en la charla del equipo y me dijo (Tuca) que me sintiera seguro, que mis compañeros me iban a ayudar, que era más fácil jugar en Primera División que en Sub-20 porque tus compañeros te ayudan, si das un mal pase ellos te ayudan a resolverlos, se abren mucho, todo eso me lo dijo que tuviera confianza en mí mismo que yo sabía hacer las cosas”, agregó.

Esperando tener un futuro con el club felino, ‘Gus’ recalcó que por ahora se cuentan con cuidados necesarios en el tema del COVID-19, pues en los últimos días los auriazules suman ya cuatro positivos.

“En el futuro claro que me encantaría quedarme aquí en Tigres, vamos a ver lo que viene, tengo planeado y quiero quedarme aquí, estoy trabajando por un lugar aquí.

Estamos llevando las medidas del protocolo de seguridad bien todos, usando el cubrebocas, igual intentando no estar tan juntos y el ambiente está muy bien, se confirmó ayer y espero una pronta recuperación para Torres Nilo, espero que esté muy bien, pero sigue trabajando, todo igual con sus medidas”, concluyó.

Perfilándose para arrancar de titular el próximo viernes ante Mazatlán FC, Galindo está cerca de registrar su tercer partido como portero felino, en donde anhela poder por fin ganar tras una derrota y un empate, respectivamente.

Redacción: Edgar Martínez