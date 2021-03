Habrá que esperar un poco para la MFL

La MFL en unión con los presidentes de los clubes agremiados desean retornar a las prácticas para la categoría Juvenil una vez que concluya la Semana Santa y que no haya rebrote de contagios.

Pero la pregunta obligada es, ¿habrá condiciones en abril y mayo para que nos jóvenes retornen a los emparrillados? Sin duda es complicado dar un Sí por parte de las autoridades a la MFL para que sus clubes abran las puertas por diversas razones.

Una y elemental para el reinicio es asegurar que nos jóvenes no se vaya a contagiar al regresar a sus entrenamientos, ya que, pese a todas las medidas de seguridad como cubrebocas, uso de gel y la sana distancia, el convivir con un grupo de compañeros y coaches aumenta la posibilidad de contraer el virus y llevarlo a casa.

Segundo, cómo le podrán hacer los clubes de baja membresía para contar con los recursos para sanitizar a diario y cumplir así con lo que indican las autoridades de salud.

Tercero, en los encuentros sería casi imposible contar con público en las gradas, por el momento los clubes que abren sus puertas para los torneos de tochito no tienen invitados en el interior de sus instalaciones, por lo que la medida pudiera ser tenerlos afuera del inmueble, pero eso además de incómodo también es un riesgo para los padres.

Cuarto, al viajar a otro club se requeriría de ir por separado, no en un camión como se acostumbra, ya que hasta el momento no está permitido que reunir a grupos grandes de personas, en este caso serían coaches y jugadores, amén de las porritas, que ellas simplemente no es momento para que retornen.

Quinto, muchos entrenadores, padres de familia y directivos aún no están vacunados, por lo que acudir a las prácticas sería un riesgo para todos ellos por la edad, además de la vulnerabilidad en caso de tener diabetes, hipertensión, obesidad o problemas cardiacos.

La situación no es sencilla, es por ello que la decisión será tomada en base a los reportes de contagios y la semaforización, en donde la misma MFL dijo hace unos meses que ellos retornarían al campo hasta que Nuevo León esté en luz verde, que es sin duda la mejor forma de enfrentar esta Pandemia.

Redacción: Alfonso Aguilar