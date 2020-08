Hacen alto total en Apodaca

Ante el incremento del número en los casos del COVID 19, la liga de futbol municipal de Apodaca ha emitido un comunicado, en donde informa sobre la prohibición total de actividades deportivas.

Se ha hecho llegar la notificación, no solamente a los clubes que participan en los torneos apodaquenses, sino a todas las ligas con residencia en el municipio.

No solamente es la prohibición de torneos, sino va más allá y se involucran los encuentros de carácter amistoso, así como los entrenamientos en los clubes.

Pero no solamente se basa en el deporte del futbol infantil, ya que se extiende también a clases de baile, fitness y demás actividades que se llevan a cabo en los diferentes gimnasios, con residencia en el municipio de Apodaca.

Tanto los clubes, directivos de liga, entrenadores y en especial los padres de familia, ansían ya se re abran las puertas para volver a la actividad, sin embargo, el incremento en los casos de contagio, el semáforo se mantiene en rojo, dado que no hay una fecha específica para re iniciar.

Y todo esto por el incremento de casos, gracias a las personas que no han cumplido con los ordenamientos, en el sentido de protección sobre el COVID 19, pues no llevan el cubrebocas, como mínimo requisito de protección, de ahí que la curva no baja, pues cada día se incrementan los casos.

Por ello no desean poner en riesgo a los niños, por lo que, si bien ya desean volver a la actividad, también lo es que entienden la situación y no queda otra, que seguir a la espera.