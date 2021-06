Hacen historia clavadistas del INDE

A través de un comunicado, La Federación Mexicana de Natación dio a conocer la lista de clavadistas que conforman la selección nacional de la especialidad que participará en Tokio, en la cual lucen cinco atletas del INDE Nuevo León que se impusieron de forma contundente en el Control Interno realizado en el Centro Nacional de Formación de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

“Me siento muy orgulloso por el resultado que tuvieron nuestros atletas, es algo histórico para Nuevo León sumar tantos clavadistas a Juegos Olímpicos, pero no me sorprende, porque es el resultado de todo el trabajo que los muchachos hicieron en los últimos años, en medio de la pandemia ellos se siguieron entrenando, los apoyamos para que su trabajo fuera lo más completo posible hasta en las situaciones más complicadas. Felicito a cada uno de ellos, a sus entrenadores y equipo multidisciplinario por haber conseguido este objetivo y no tengo duda que vendrán excelentes noticias de ellos en Tokio.” Mencionó el director general del INDE N. L., Mtro. Jesús Perales Navarro.

En el trampolín de 3 m individual varonil, Osmar Olvera y Rommel Pacheco fueron los elegidos. Olvera, representante del INDE N. L., consiguió la medalla de bronce en la Serie Mundial de Clavados FINA Montreal 2020 en el trampolín de 3 m sincronizados mixtos junto a Dolores Hernández, y en el denominado Control Interno, logró el primer lugar en su especialidad.

La prueba de Trampolín de 3 m sincronizados también tiene representación nuevoleonesa con Juan Manuel Celaya junto a Yahel Castillo, ambos atletas consiguieron la plaza olímpica para México en el Mundial de Clavados de Gwangju, Corea del Sur en el 2019, posteriormente se hicieron de la medalla de plata en los Juegos panamericanos de Lima. Luego de hacer un gran papel con la Universidad de Louisiana, siendo uno de los mejores clavadistas de la NCAA, Celaya logra el objetivo que tuvo fijamente desde el inicio de su carrera deportiva.

También en el Trampolín de 3 m sincronizados en la rama femenil, Carolina Mendoza consiguió su clasificación junto a Dolores Hernández, toda vez que la pareja consiguiera el primer lugar del

Control Interno realizado en la Fosa de Clavados del CNAR de la Ciudad de México. La medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 logrará con esto su segunda participación en Juegos Olímpicos, tras haber participado en Londres 2012 a sus 15 años de edad.

De la misma forma, Andrés Villarreal aparece en la lista selecta de la FMN en la Plataforma de 10 m individual, en el Control Interno consiguió la segunda posición y junto a Iván García representarán a México en Tokio. Villarreal pasó por momentos complicados al no poder participar en sincronizados ya que su compañero Germán Sánchez sufrió de una lesión en el calentamiento previo. A pesar de esto, el resultado individual le valió para ser uno de los elegidos para la máxima fiesta del deporte a nivel mundial.

Y en la Plataforma de 10 m Sincronizados, el oriundo de Santiago, Nuevo León, Diego Balleza, cumplirá el sueño olímpico tras lograr el primer puesto del Control Interno junto al veracruzano, Kevin Berlín. Balleza ostenta una reciente medalla de oro en la Universiada Mundial Nápoles 2019 de forma individual, y junto a Randal Willars en ese mismo año obtuvo la medalla de oro en el Grand Prix FINA de Calgary, Canadá. La FMN decidió dejarlo fuera de los Juegos Panamericanos de Lima, pero en esta ocasión, su contundente actuación lo mantuvo en el selecto grupo rumbo a Tokio 2020.

Esta lista que hizo pública la FMN, se convierte en historia pura para Nuevo León, ya que será en Tokio, los Juegos Olímpicos que tendrán mayor participación de clavadistas del INDE, significado del trabajo que entrenadores y atletas han realizado. El único clavadista del INDE que participó en el Control Interno pero no logró clasificarse fue Randal Willars, sin embargo, a sus 19 años de edad todo indica que tiene lo necesario para estar presente en París 2024.

Con información del INDE