Hay actitudes mías que han dado de qué hablar a mucha gente: Nahuel Guzmán

Monterrey, Nuevo León. Luego de las polémicas declaraciones de Nahuel Guzmán, previas al Mundial de Clubes, en donde señaló que no representarán a nadie que quiera “colgarse de las tetas” del éxito felino, el cancerbero auriazul dio la cara y explicó lo sucedido.

El apodado ‘Patón’ aceptó que sus palabras sacaron a relucir a mucha gente que le desea mal a los auriazules, además de que gran cantidad de sus actitudes a lo largo de su estadía en México han dado de qué hablar para muchos periodistas.

“Probablemente sí haya habido actitudes mías que hayan dado de qué hablar a mucha gente sino no encontraría otra explicación, mi declaración fue en un contexto bajando de un avión y claramente se ve que es un video grabado bastante espontaneo, mi declaración deja en visto y le saca la careta a un montón de personas que después de eso no que no querían que representemos ni sus valores, ni sus ideales, ni a su país, ni su fútbol, nada, tenemos obligación como deportistas que primero siguen estando los colores de Tigres y hay cuestiones que son inevitables, indirectamente representamos a una liga mx y una confederación como lo es la Concacaf, ideales, familia, gente de afuera que tiene ganas de que las representemos. Imagino que sí, actitudes mías le han dado de hablar a muchos opinólogos, comentaristas, periodistas”, confesó en videoconferencia.

Por otro lado, recalcó que la plantilla no se encuentra con la ‘espinita clavada’ tras lo ocurrido en Catar, y es que realizaron algo sin precedentes en el fútbol mexicano, esperando tener tiempo a futuro para volver a la justa y repetir la experiencia.

“Espinita clavada no tenemos, para todos y el grupo en general fue una experiencia muy linda que como decía la principio nos permite contarle a nuestros seres queridos y no queridos, el camino completo, tener la posibilidad de haber llegado a 4 finales de Concacaf, una de libertadores, 1 del mundial de clubes es poder contar la experiencia completa aún en la derrota. No creo que haya espinita clavada, son sensaciones personales, a lo mejor a uno de los chicos sí, pero el papel que hicimos nos deja muy tranquilos a todos, y si, esta experiencia nos tiene que servir para querer jugarla de vuelta, lo lindo que ha tenido esto es tener ganas de volver a vivirlo y disfrutarlo, ojalá nos den los años para tener otra oportunidad, pero cada vez que se presente la chance la vamos a ir a buscar”, agregó.

Guzmán culminó la charla no entendiendo el desmérito que las críticas le hacen a los felinos luego de la participación en el Mundial de Clubes, ya que fue un segundo lugar que en México y en zona Concacaf jamás antes se había dado. Además, lamentó el hecho del VAR en la jugada del gol en el Bayern Múnich, situación que podría dejar consecuencias para competencias venideras.

“No le encuentro sentido a querer demeritar el segundo puesto habría que ver quien, orgulloso mi grupo orgulloso de haber llegado y gran equipo al mejor equipo del mundo, lamento profundamente que el partido se haya definido por el VAR, sabiendo que Bayern nos podría haber lastimado en cualquier jugada o ganado en penales, lamento competencia, lo que se viene campeonatos FIFA, una falla grande, nadie va a hablar el campeón regresó a Alemania, el subcampeón a México y los árbitros a México; no es excusa nos podrían haber ganado 5-0 pero nos ganaron 1-0”, finalizó.

Redacción: Edgar Martínez