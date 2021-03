He hecho más que el ‘Canelo’: Barby Juárez

Mariana ‘La Barby’ Juárez aseguró que ha hecho lo doble que Saúl ‘Canelo’ Álvarez, aunque a diferencia del tapatío, quien presume una vida onerosa, sus logros no le han servido para alcanzar grandes ingresos por el hecho de ser mujer.

Con marco del Día Internacional de la Mujer celebrado este 8 de marzo, la pugilista, quien recalcó que usó el nombre de Saúl solo para ejemplificar, señaló las grandes diferencias que prevalecen entre hombres y mujeres en la disciplina del boxeo y en general en la sociedad.

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”, comentó en entrevista con Publimetro.

Señaló que su fuera equitativo el trato, ella seguramente viviría en una colonia de gran plusvalía o manejar “autos de lujo” acompañada por guardaespaldas. “Pero bueno vivimos en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Coloso de Santa Úrsula, y manejo un Hondita. Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo (risas)”, añadió.

La Barby presume en su carrera tres títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo en las categorías mosca, supermosca y gallo, además de que ha sido calificada como una de las mejores boxeadoras en la actualidad.

“Sí te da ese coraje, de decir soy mujer, trabajo lo doble, soy mamá a así debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres”.