Herrera no promete titularidad a Thauvin

Monterrey, Nuevo León. Pocos son los días que faltan para que el refuerzo estrella de Tigres, Florian Thauvin, llegue a tierras regias y se ponga a tiempo para la pretemporada felina, sin embargo, no su cartel ni experiencia le garantiza la titularidad en la plantilla auriazul, así lo dejó en claro Miguel Herrera.

“Es una contratación importante, pero ningún jugador se llame como se llame le puedes garantizar ser titular sin antes de conocerle, Florian como dices es campeón del mundo, tiene la carrera de ventaja y le cuesta a la institución, pero la competencia va a estar. A mí no me importa de dónde son o como se llaman, yo pondré a los 11 mejores de mí perspectiva de entrenamiento, como los veo entre semana y saltarán los 11 mejores, si hay alguno que no logre todo eso buscaré el que esté mejor, trataré de generar esa competencia interna que haga ejercer mucho más al equipo, es lo que siempre he hecho en mis equipos y me ha funcionado, trataré de ir poniendo al servicio de los muchachos”, confesó.

Es por ello que el ‘Piojo’ esperaba que el galo llegara a la ciudad para el 5 de junio, pues lo ideal era que trabajará desde el día uno de la pretemporada y no casi una semana después.

“Trataremos de tenerlo lo antes posible, es más si se pudiera antes de la pretemporada o la parte física sería buenísimo, también queríamos que llegara antes de la pretemporada de fútbol para verlo en competencia interna con el grupo, por eso pedí que la llegada de Florian fuera en estos días para que se integrara lo más posible al equipo y tenerlo listo en la pretemporada”, dijo.

El campeón del mundo en Rusia 2018 arribará a Monterrey el jueves por la noche para ser presentado ante la afición un día más tarde en punto de las 18:00 horas. De inmediato viajará para reportarse a las órdenes de Herrera en la Riviera Maya en el inicio de los trabajos en playa.

Redacción: Edgar Martínez