Herrera sobre la expulsión de Thauvin: Hablaré con él para que no se barra tanto

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres por poco y se veían sorprendidos por Santos en su presentación como locales y rescataron un punto, el cual dejó mucha tela de donde cortar, pues se vieron con la expulsión de su refuerzo estelar, Florian Thauvin, quien apenas y logró pasar la media hora como jugador felino en su debut.

Ante esta situación, el estratega Miguel Herrera consideró brusca la barrida pero normal, al ser en un ritmo muy al estilo del francés, quien viene de un balompié más duro, por lo que hablará con él para que no siga con ese tipo de jugadas.

“Una jugada desafortunada, obviamente él viene de un estilo diferente, un poco fuerte, ríspido, pero la barrida es a ras de pasto, sí le pega al jugador del Santos pero es a ras de pasto, ya calificada por al árbitro hay que dejar la situación así y hablar con él para que esté más consciente de que aquí no hay que barrese tanto, con el tiempo le mostraremos la jugada para que se de cuenta que hay jugadas que no se deben hacer, es muy normal que un jugador venga con un estilo diferente a otro ritmo distinto”, confesó en videoconferencia.

De lleno en el resultado, el ‘Piojo’ se encuentra con opiniones divididas pero al final tranquilo y seguro de que la afición también lo está, por la forma en la que la plantilla sacó el empate, con garra y mucho esfuerzo, algo que será muy notorio en su estancia.

“Opiniones encontradas, no hicimos un buen primer tiempo, caímos en la desesperación, dividimos mucho la pelota, perdimos un hombre, regalamos espacios, pero le ajustamos en el medio tiempo y fuimos superiores al rival, tanto que terminamos con la posibilidad de ganar el partido al final, tuvimos varias oportunidad para concretar, pero nos llevamos un empate, me gustó la actitud de los muchachos, la determinación, eso es lo que va a ser Tigres, un equipo determinado y que busque el arco rival, a pesar de haber tenido un hombre menos, no paramos de buscar el arco rival”, agregó.

‘Chaka’, Salcedo y posiblemente Gignac, las bajas para la Leagues Cup

Por último, Herra confirmó las bajas de Carlos Salcedo y Luis Rodríguez para la Leagues Cup del próximo 10 de agosto, donde enfrentarán al Seattle Sounders en la etapa de los cuartos de final, la razón es darles descanso merecido tras el ajetreo de encuentros disputados en Selección Mexicana. Incluso dejó entrever la posible ausencia de André Pierre-Gignac por lesión.

“Lo tenemos calculado el tema de juegos, lo de Luis y Carlos que vienen de una cantidad importante de partidos con selección,ellos seguramente no harán el viaje a Seattle, André regreso con un golpe, manifestó mucho dolor, lo estamos dejando que se recupere para tenerlo en el próximo partido de Liga, afortunadamente tenemos un jugador basto. En este caso Carlos y Luis que vienen de casi 11 partidos en un mes no les queremos meter un viaje de 5 horas, cambio de horario, regreso de madrugada, cosas que vamos a analizar y trabajar para que el equipo los que estén en banca y en cancha estén siempre al cien”, finalizó.

Redacción: Edgar Martínez