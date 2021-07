Herrera sobre naturalizados en el Tri: No es un tema tan escabroso

Monterrey, Nuevo León. A escasos días de comenzar la Copa Oro para la Selección Mexicana, la polémica tras la naturalización y el recién llamado de Rogelio Funes Mori a dicho certamen, sigue causando intriga, hecho que ya tiene “cansado” a Miguel Herrera.

El ex estratega del Tri en los años 2013-2015, dejó en claro que ya no hay nada que discutir pues dejó de ser un tema escabroso, además, aplaudió el llamado del “Mellizo”, quien consideró un gran futbolista que se ganó su llamado por lo realizado en seis años dentro del país.

“Ese tema me parecería ya hasta obsoleto estarlo preguntando mucho tiempo porque ni es el primer técnico que lo hace, lo hemos hecho los últimos 5 que hemos estado en Selección. Alguna vez lo hice, solamente dos equipos no tienen naturalizados que son Brasil y Argentina, todos los demás el que me digas tienen naturalizados.

Hoy en día no es un tema tan escabroso, Funes Mori claro que es un gran jugador, por algo lo llaman. Algo le dio a este país, el cariño, el deseo como para naturalizarse y tratar de buscar representar al país que lo está adoptando, por la calidad se puede ganar una convocatoria que al final el técnico ya lo hizo”, aseguró en conferencia de prensa.

Cabe destacar, que Herrera solamente llevó a un naturalizado durante si gestión en el cuadro nacional, siendo Antonio Naelson ‘Sinha’, el elegido que estuvo dentro de la lista para el Repechaje Mundialista contra Nueva Zelanda en el 2013 previo a la justa en Brasil.

Redacción: Edgar Martínez