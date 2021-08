Humberto Suazo jugará en Raya2, ya es oficial. El segundo máximo goleador de la institución albiazul con 121 dianas, viene a reforzar el ataque del conjunto que dirige el regiomontano Aldo de Nigris.

“Esto es un sueño. Todavía no lo puedo creer. Es algo muy importante y me llena de mucho orgullo que se hayan fijado en mí. Quiero retribuir todo el cariño y la confianza que me han dado para que esto funcione”, dijo Suazo en entrevista exclusiva para Rayados.com.

“Mis hijos y mi señora son mi gran inspiración. Han estado en los momentos más complicados y siempre me han apoyado. ´Chuy´ (el menor de sus hijos, nacido en México) es el más feliz. Lloró con esta noticia. Todavía no asimilo todo lo que me está pasando. Fue todo muy rápido, pero al Monterrey no le puedo decir que no, más por la confianza que me han brindado, por el cariño que le tengo al Club y el cariño que le tengo a la gente. Estoy muy contento, emocionado y con todo el ánimo de hacer las cosas bien”, confesó.

Humberto Andrés Suazo Pontivo, de 40 años de edad y nacido el 10 de mayo de 1981 en Llolleo, Chile, comprende que su labor en esta nueva etapa no es brillar, sino compartir su talento para que brillen otros.

“Más que los goles o si juego o no juego, el objetivo es aportar para los más jóvenes, que los ayude a crecer, que vean que se puede, que hay que entrenar para hacer las cosas bien el fin de semana. Poder conversar con ellos, contarles mi experiencia, mi historia de vida, los errores que cometí en el pasado para que no los cometan ellos”, expresó.

Luego de su paso histórico por los Rayados de Monterrey, Suazo regresó a Chile para vestir la camiseta del Colo-Colo, en donde anunció su retiro en 2015.

Sin embargo, su amor por el futbol lo hizo regresar a las canchas en 2017 con el San Antonio Unido de su ciudad natal y en 2020 emigró al Santa Cruz.

En julio del año pasado, su talento lo llevó nuevamente a la Primera División para vestir la camisa del Club de Deportes La Serena, equipo en el que logró la permanencia en el máximo circuito.

Ahora, Suazo piensa en lo que puede aportar a los jóvenes de Raya2 Expansión para seguir engrandeciendo al Club.

“Tengo que disfrutar y qué mejor que en el Club de Futbol Monterrey para terminar mi carrera en el Club que me dio tantas alegrías a mí y a mi familia, donde se lograron tantos objetivos, que tanto la hinchada como yo nos queremos mutuamente. El cariño está ahí. Lo mejor que tengo que hacer es retribuir todo el cariño, toda la confianza, ayudar a los muchachos a ser cada día mejores personas”, puntualizó.