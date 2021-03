Indios en pie de lucha

El 2020 era la oportunidad de oro para ver de regreso a los emparrillados a los Indios de la UACJ, pero el COVID impidió que este sueño se hiciera realidad. Sin embargo, el conjunto continúa con sus entrenamientos y están más que preparados para el silbatazo inicial, si este se da en el 2021.

Alfredo Martínez Navarrete, entrenador en jefe de la UACJ habla sobre lo que se presentó el año pasado y lo que vienen para sus Indios en este 2021. “Estábamos listos, contábamos con un roster de aproximadamente 60 jugadores, la mayoría con experiencia en lo que nosotros le llamados Intermedia, pero la Pandemia no nos permitió debutar”.

En Ciudad Juárez la situación para reclutar jugadores de otras partes es complicada, sobre todo porque están alejados de muchos otros estados en donde el football americano es muy fuerte. Además, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no tiene becas que otorguen hospedaje, sólo estudios y eso dificulta aún más la posibilidad de invitar a talento joven de otras entidades.

“Nosotros conocemos nuestras limitaciones, pero aun así las autoridades nos apoyan y estamos reclutando jóvenes para nuestra Juvenil Única, ya que la mayor parte de nuestros muchachos son de aquí, de la ciudad y el entorno”, añadió el coach Martínez Navarrete.

En relación a la cantidad de jugadores que perdió el equipo al no tener temporada en el 2020, el coach en jefe destacó que fueron 10, de los cuales siete eran titulares, por lo que ahora deben confiar en la sangre nueva que asciende, la cual en pocas palabras se saltó Intermedia.

No podemos echarnos para atrás, explicó Alfredo Martínez, si nos fue gente de experiencia, pero nos quedamos con 60 jugadores si tomamos en cuenta los que llegan de Juvenil, porque esa camada se puede decir que no tuvo Intermedia. Ellos cubrirán las posiciones dejadas por los veteranos y esperamos no quedarnos cortos en cuanto a experiencia en Mayor.

En este momento los jugadores siguen con su rutina de gimnasio en donde se tiene la ventaja de que estos espacios ya fueron abiertos en Ciudad Juárez, por lo que reciben sus rutinas y sólo están a la espera de que les den el sí para abrir el campo de prácticas y retornar a los entrenamientos ya equipados.

Indios sabe que no tiene una tarea fácil, el competir a nivel nacional en la liga más completa del país es duro, pero su entrenador y los 60 jugadores que hasta el momento conforman el roster están listos para poner muy en alto el nombre de la UACJ y comenzar a reescribir su historia en los emparrillados.

Redacción: Alfonso Aguilar