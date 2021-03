Intermedia continúa con su nueva preparación

Pese a que la temporada 2021 de Intermedia tampoco se jugará, el equipo de Tigres en esta categoría continúa con su programa de acondicionamiento físico.

Rolando Piña, coach en jefe de la escuadra felina comentó que al enterarse de la cancelación se procedió a finalizar la pretemporada rumbo al torneo 2021 y mandar a los jugadores elegibles para Mayor a que prosiguieran con su trabajo normal y el resto iniciar de nuevo la cuenta de 52 semanas que incluye un año de trabajo.

“Nosotros optamos como debe ser en cerrar esa fase de Intermedia 2021 ya que no habrá temporada y subimos a 17 jugadores, para quedarnos con una base de 40 muchachos en este momento. No tenía caso seguir trabajando con miras a una campaña que no se efectuaría”, explicó el entrenador de Intermedia.

Ante el anunció de la ONEFA de cancelar los torneos de presente semestre, el programa de Auténticos Tigres a través de sus entrenadores de Intermedia decidieron comenzar de cero con miras al 2022 y dejar ir a quienes por edad pueden buscar un lugar en Mayor, para así no romper ciclos deportivos.

El problema con Intermedia es que ya son dos años sin campeonato, pues la última ocasión que jugaron fue el 13 de marzo del año pasado en donde vencieron 45-0 a la UVM. A partir de ese fin de semana todo se detuvo y así prosigue hasta el momento.

Hoy esos 40 jugadores que cuentan con las cualidades físico- atléticas y la edad para integrar esta categoría continúan con el programa de preparación a distancia y la asesoría de sus entrenadores por posición para que no descuiden sus estudios y sus prácticas, ya que una vez activándose el deporte la pucha por un lugar en el equipo será muy fuerte.

“Hablamos con todos ellos constantemente, sabemos que hay cierta desesperación por estar en sus casas y algunos de ellos incluso pudieron o perderán la posibilidad de jugar Intermedia, pero es algo que no están bajo nuestro control. Por fortuna lo han entendido y son sus propios coaches de posición los que se encargan de atender sus inquietudes”, explicó Rolando Piña.

En estos meses de trabajo físico Tigres Intermedia seguirá con los 40 jugadores base en espera de que haya torneo de Juvenil en el 2021 y al concluir integrar a los muchachos que tengan las cualidades para ascender a la otra categoría.

Sobre el futuro de los campeonatos de Juvenil de Otoño y Mayor aún no hay nada, pero en Intermedia la pretemporada será como se planeó, a distancia hasta no tener luz verde para retornar al campo y aguardar a que esto mejor para así ver la posibilidad de regresar a la acción en el 2022.

Redacción: Raúl Guevara