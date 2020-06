Itzel Aguirre, busca regresar a la selección

Aunque todo retorno después de una pausa siempre es complicada, sobre todo en el deporte, Itzel Aguirre continúa preparándose para mostrar el nivel que siempre ha mostrado en el handball.

Tras un tiempo de ausencia por motivos familiares, Itzel pisó de nueva cuenta la cancha y aunque para ella no es su máximo nivel, el trabajo que efectuó en el pasado Nacional de Clubes deja en claro que mantiene esa calidad en el balonmano.

Sobre su retorno al rectángulo de 40 x 20 la jugadora regia se expresó de la siguiente manera, “Considerando el tiempo que dejé de jugar me sentí bien, pero claro que nada comparado con lo que hacía cuando estaba activa y entrenaba todos los días.

Itzel destacó que para estar al nivel deseado se requiere volver a entrenar para con ello tomar ritmo, puntería y una preparación física ideal, aunque su forma no es mala. Sin embargo, en lo general la jugadora estimo que el hecho de retornar al handball le agradó, ya que es su pasión y ese amor que siente por este deporte la llevará a un estado óptimo en la cancha.

El futuro en el balonmano para Itzel Aguirre lo define así, “Primero pienso en mi preparación física, ya que perdí peso y masa muscular, pues no siempre puedo o tengo tiempo para entrenar. Sin embargo, voy a luchar por eso y retornar así a la Selección Mexicana, en dado caso de que sea convocada”.

La jugadora regia es una de las que por su desempeño en la cancha no sólo defendió los colores de México, sino que además jugó en España, donde puso muy en alto el nombre de su estado y su país, por lo que cualidades las tiene para retornar al nivel que por años mostró en el handball.

Con sus conocimientos y experiencia en el balonmano la idea de ser en determinado momento entrenadora no la descarta Itzel, pues por su mente pasa el enseñar a las nuevas generaciones algo de lo que aprendió, lo que sabe y todo eso que vivió en las canchas a lo largo de los años.

Hoy llegan nuevas generaciones de jugadores y jugadoras al balonmano y al respecto Itzel Aguirre las califica así, “Están motivados(as) y comprometidos con el deporte y espero que lleguen muy lejos. Sobre todo, porque a los mexicanos nos caracteriza esa garra y si algo nos falta no es la estatura, ni la forma física, sino la mentalidad, si la trabajamos, en especial dentro de la cancha, se podría llegar tan lejos como quieran”.

En relación a al nivel que para ella muestran las jugadoras regias, Itzel fue clara y las consideró como muy buenas, siempre muestran esas ganas de hacer más, por lo que espera algún día compartir la cancha con algunas chicas de las nuevas generaciones en la Selección Mexicana, ya que talento hay y de sobra.

Por último, Iztel Aguirre destacó la importancia que tiene la Asociación de Handball de Nuevo León para que hoy el estado sea el No 1 del país y lo explicó así, “El grupo es muy bueno, entrenadores atletas, la asociación en general se esfuerzan por dar su mejor trabajo y sacar así adelante al balonmano. Es más, me atrevo a decir que sus equipos son muy buenos, en especial el Sub 20, pues los vi desde pequeños y hoy que analizó lo que hacen la verdad que han crecido mucho en el handball, por lo que no descarto que algunos de ellos lleguen a la Selección Mexicana en su categoría Mayor”.

En cuanto a las demás categorías, añadió Itzel, creo que puede ser igual, hay calidad, por lo que es lógico esperar que llegue a la selección. Y un punto también muy importante es el apoyo de los padres de familia, que sin ellos el crecimiento del handball sería casi imposible.

Redacción: Alfonso Aguilar