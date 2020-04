Jesús Dueñas en contra de la desaparición del Ascenso MX

Monterrey, Nuevo León. Será el día viernes cuando se conozca en definitiva el futuro del Ascenso MX dentro de la junta de dueños, pero aún y sin decisión oficial las opiniones sobre la desaparición de la Liga de Plata no se hacen esperar. Tocando turno ahora a Jesús Dueñas.

El futbolista de Tigres recordó su paso por esta división de ascenso en sus primeros caminos profesionales, por lo que tiene el conocimiento del sacrificio y esfuerzo de directivas y jugadores con el afán de subir a la máxima categoría. Asimismo, no dejo de lado el apoyo que la Asociación de Futbolistas Mexicanos, comandada por Álvaro Ortiz, les ha brindado a los jugadores en esta situación.

“En lo personal, pues yo pasé por la Liga de Ascenso, pasé por Salamanca, por ahí supe las inversiones que hacía cada equipo y el esfuerzo que hacía la directiva por tenerlo en la ciudad, sería muy triste quitarles trabajo a compañeros con el recorte. Esperemos que se solucione de la mejor manera y que siga habiendo Ascenso y Descenso y que mis compañeros no dejen de jugar por esta situación.

Tengo varios compañeros que juegan en Liga de Ascenso, por ahí subieron videos pidiendo que no se quite la Liga porque han hecho un esfuerzo grande. Son directivas que hacen el esfuerzo por ascender, de ganarse bien el ascenso a Primera y por el crecimiento del fútbol mexicano no se debe de quitar, se tiene que apoyar y nosotros nos sentimos con esa protección de la Comisión del Jugador por Álvaro Ortiz creo que han hecho bien su trabajo, ha peleado cuando tiene que pelear, entonces, en lo personal me siento respaldado por la Comisión”, confesó a través de una videoconferencia el apodado ‘Pollo’.

A su vez, no siente negativa una probable fusión entre la Liga MX y MLS, pues si se habla en cuestión de competitividad sería muy buena para el futbolista mexicano.

“Sí es para el crecimiento de la Liga Mexicana a nivel de Selecciones hay que apoyar. Si hacen una liga pero es para bien, habrá que apoyar y darle con todo. Eso se llamaría menospreciar a la MLS y no es el caso, en los últimos años se han hecho con jugadores de gran calidad, estrellas a nivel mundial.

Los equipos están haciendo un gran esfuerzo por llevar jugadores ya no tan grandes de 20 o 28 años de buena calidad, equipos como el Miami que se llevó a Pizarro y se habla del ‘Chino’ Silva, son equipos que han invertido y llevado la competencia sana y que nos haría crecer, lo han demostrado en la Conca. Se han esforzado por llevarse a jugadores como Carlos Vela, al Chicharito, ellos hacen su esfuerzo como Liga. Sería muy bonito, pero siempre que sea para el bien del jugador”, finalizó Dueñas.

Este plan a largo plazo fue mostrado por parte de Alejandro Iararragorri, presidente del Grupo Orlegi, mediante un comunicado. Cabe destacar que este gremio está a favor de la desaparición del Ascenso para darle cabida a la Liga de Desarrollo.

Redacción: Edgar Martínez