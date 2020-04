Jesús Plata, un coach con trayectoria bien ganada

Conocer el handball desde todos los ángulos, le permite a Jesús Plata ser un entrenador joven, pero con una trayectoria bien ganada y que lo mantiene como coach de la Selección Sub 20 de Nuevo León.

Su carrera como coach comenzó hace 12 años impartiendo sus conocimientos es escuelas de diversos municipios, entre ellos Apodaca, Monterrey y San Pedro, pero también fue entrenador con las Panteras de la Prepa 22 y actualmente dirige a los Bulldogs de la EIAO en ambas ramas y donde la temporada pasada consiguieron el título en las damas y un segundo lugar con los varones.

El desarrollo del coach Plata fue en ascenso rápidamente y para el 2010 y 2011 pudo estar en el proceso de Selecciones Estatales con la categoría Cadetes rumbo a la Olimpiada Nacional, sin poderlos dirigir en esa etapa.

Sería en el 2012 cuando el entrenador regio hacía una pequeña pausa como estratega en cuanto a equipos estatales, pero siguió inmerso en el balonmano a través de escuelas municipales. Pero vendría a su mente otra fase que no había experimentado, la de oficial y es el mismo Jesús Plata quien la describe así.

“Me incliné en ese tiempo por el arbitraje. Lo que me sirvió demasiado, ya que pude ver el handball desde otro ángulo, además de participar en todo tipo de torneos como Nacionales, Olimpiadas, Universiada, Nacionales de Prepas y Mayores. Actualmente son Comisionado en esta actividad dentro del Intra en la UANL, Olimpiada Nuevo León y ligas locales”, comentó el entrenador de la Sub 20.

Se puede decir que aquel evento en donde participaba, añade Jesús Plata, terminaba por pitar la final. Pero llegó el momento en que eso no se dio y me di cuenta que tenía que pensar en algo más. Por esos tiempos me llegó entonces la invitación del profe Roger Mancilla y de la presidenta de la AHNL, Anabel Ríos para hacerme cargo de la categoría Cadetes en Nuevo León y fue así como retomé mi camino de entrenador.

Corría el año del 2017 y el coach Plata tomaba las riendas del conjunto varonil en la categoría Cadetes, lo que significaba su primera experiencia como entrenador al frente de una selección y donde se obtuvo un tercer lugar nacional.

De ahí vendría la oportunidad de seguir creciendo y fue así como Jesús Plata era nombrado coach de la Sub 20 varonil, puesto que ostenta desde el 2018 a la fecha con quienes la dicha de ser los bicampeones Nacionales en la Olimpiada.

“También nos dieron la oportunidad desde el 2017 de dirigir a la Selección Mayor varonil y ser a la vez asistente en la rama femenil, en donde hemos conseguido los campeonatos en ambas ramas en los torneos de Primera Fuerza”, explicó el coach Plata.

Además de los equipos estatales y nacionales que ha comandado, entre ellos la Selección Sub 21 en el Nacional que tomó parte en el torneo NORCA 2018, el coach Jesús Plata dirige al club Ministros, escuadra que acaba de conseguir el título en el Primer Nacional de Clubes y con ello el pase al torneo que reúne a los mejores conjuntos de Norte y Centroamérica, donde irán por el boleto al mundial.

Se dice fácil, pero son 12 años entrenador equipos de todas las edades y categorías, donde los títulos están presentes desde las Olimpiadas Estatales con municipios como Apodaca y Monterrey, hasta traerse el oro en Olimpiadas Nacionales, Campeonatos de Primera Fuerza y Nacional de Clubes.

Sus logros en la cancha hablan por sí solos, Jesús Plata es un entrenador joven, pero que sabe trabajar con sus muchachos y los lleva por el camino correcto uniendo el deporte a la formación integral del joven, para que en un futuro sean hombres de bien que puedan alcanzar sus metas.

Redacción: Enrique Fernández