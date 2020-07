Jorge Azair, formador de grandes voleibolistas

Convencido de que sus equipos, tanto de Nuevo León, como de la UANL y la Selección Mexicana pueden llegar a logros importantes una vez que se reanude la actividad, el entrenador Jorge Azair López mantiene a sus escuadras practicando vía plataformas para mantenerlos en forma.

Con un historial muy largo y exitosos en el voleibol como entrenador, mismo que comenzó para él a los 17 años, sus primeros pasos en la cancha se dieron a los 12, cuando cursaba la secundaria en la capital del país.

“Yo comencé a los 12 años cuando mi maestra me invitó. Pero la realidad me di cuenta que no podría llegar a la Selección por mis cualidades, de tal manera que a los 17 me hice coach de la secundaria donde estudié y desde ese momento no dejé esta actividad”, comentó Jorge Azair.

En esos años, añadió el profe Azair, a pesar de que los compañeros me decían que el voleibol era un deporte de niñas, yo lo seguí practicando, ya que me gustaba rematar, bloquear y hacer esos saques que te motivan. Además, al destacar en este deporte las chicas me seguían y esos a los 12 años pues te emociona mucho.

Al crecen en el voleibol, Jorge Azair pasó a defender los colores del IMSS, los Pumas de la UNAM y la Universidad Metropolitana en la capital del país, donde consiguió un buen número de campeonatos, además de formar junto con un amigo el club Legionarios, un equipo que logró títulos regionales y nacionales.

“Fuimos campeones en Primer y Segunda Fuerza. Y a lo largo de esos años participe en categorías como Juvenil, Intermedia y Mayor, además de las que ya cité. Pero ya comenzaba mi carrera de entrenador en la Secundaria 107 de la capital, en Xochimilco”, destacó el coach Jorge Azair.

El paso importante para crecer en su carrera como entrenador se dio en 1996, dentro de la Olimpiada Nacional, cuando el profesor Alejandro Salinas lo vio al frente de su equipo y le extendió la invitación para hacerse cargo del representativo Sub 19, que en ese entonces eran los Cadetes.

“Yo dirigía a la Selección del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y fue ahí donde el profesor Salinas me hizo la invitación. En donde al año siguiente, en el 97, acudimos al Mundial de Barei”, añadió el entrenador de la Selección Mexicana.

Para ese mismo año, 1997, Jorge Azair llegaba a Monterrey con la idea de estar un año y medio, pero ese plan cambió y hasta hoy su trabajo como formador y coach de equipos en Nuevo León y la UANL aún continúa.

“Me quedé aquí, y en el 2002 me integré a la UANL con el profesor Marciano, en donde desde hace tiempo soy el responsable del conjunto varonil de Tigres. Un año después, Jorge Parales me invita a ser parte de los entrenadores en la Selecciones de Nuevo León, donde hoy coordino todas las categorías”, señaló el coach Jorge Azair.

Hoy el voleibol mantiene todo el día ocupado a Jorge Azair López, ya que además de ser el Coordinador de las Selecciones de Nuevo León, también dirige a los Tigres de la UANL, la Selección Varonil de México, capacita a más coaches y forma parte de la Comisión de Entrenadores.

Pero ¿Qué diferencia encontró el coach Azair López entre ser jugador y desde los 17 años entrenador de voleibol? “Es sencillo, cuando juegas lo único que interesa es eso, estar en la cancha, sin importar lo demás. En cambio, ya como responsable de un equipo tienes que observar muchas cosas, circunstancias y que es lo mejor para el conjunto. Eso te hacer ver de otra manera el partido y ser más analítico”, enfatizó el coach de la Selección Mexicana.

Un punto a destacar por parte del entrenador Azair López, es que desde hace años Nuevo León cuenta con un Centro de Desarrollo, el cual se ha convertido en el semillero de equipos como Tigres de la UANL, Tec de Monterrey, UR, U de M y CEU, lo que le da una fuerte presencia nacional al voleibol del estado.

“Este Centro de Desarrollo abastece a todas estas instituciones. Y el crecimiento es tal que hemos tenido eventos, como la misma Universiada, donde somos el 1 y 2 a nivel nacional”, destacó el entrenador.

Para el coach Coordinador de las Selecciones de Nuevo León, el estado es referente en el país, peleando los mejores lugares con estados como Jalisco y Baja California. Pero además en Universiada son de los conjuntos destacados.

Sin embargo, el objetivo a corto plazo para el coach Jorge Azair está enfocado en varios eventos y lo expresa de la siguiente manera. “Quiero cerrar el ciclo olímpico, ya que hemos obtenido dos platas y dos bronces en los Centroamericanos, por lo que vamos por un oro. En cuanto a los Panamericanos, nos quedamos en cuarto lugar en el 2011, ahora queremos subirnos al pódium”.

Y en relación a las Olimpiadas, añadió el entrenador de la Selección Mexicana, queremos clasificar de nuevo, así como se logró en el 2016 para Río de Janeiro, pensando en conquistar una medalla, para eso se trabaja con esta nueva generación, pues son jóvenes que van desde los 19 años hasta os 21, por lo que esperamos que para el 2008 se encuentren en su máximo nivel, siempre y cuando sigan en el proceso.

El voleibol de Nuevo León, Tigres y la Selección Mexicana está en buenas manos, al contar con un entrenador de experiencia y con objetivos claros, ser siempre los mejores en base al trabajo continuo y duro, ya que para el coach Jorge Azair no hay otro camino que la dedicación, disciplina y persistencia.

Redacción: Enrique Fernández