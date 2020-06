Jorge y Eduardo Cantú Díaz , su objetivo, formar toda una dinastía

El crear un equipo que destacará por generaciones en el handball fue uno de los principales objetivos de los hermanos Jorge y Eduardo Cantú Díaz al crear el equipo Dinastía, escuadra que hoy es de las que marca la pauta en este deporte.

Fue en aquel 2012 cuando el hermano mayor Jorge, comentaba la posibilidad de regresar el handball a Eduardo luego de año de esta fuera de las canchas, pero donde aún esa pasión por tomar el balón y lanzarlo seguía en él.

“ En ese entonces recuerdo que había terminado mi participación en la Selección Mexicana, allá por el 2008 y decidí jugar en Dínamo, uno de los primero equipo en Nuevo León, pero éramos muchos y entonces al platicar con mi hermano Jorge nos surgió la idea de formar un conjunto con la gente que conocíamos”, explicó Eduardo Cantú.

Sería en el 2012 cuando el propio Lalo Cantú se lanzaba a la aventura de formar un conjunto y se basó en una película llamada Desafío, en donde unos hermanos se juntaban para formar una guerrilla que le diera pelea a los alemanes , pero el mote surgía de un error de traducción.

“ La verdad es que cinta era muy buena y me impresionó, pero al traducirla lo hice mal, creí que era Dinastía y no, era Desafío. Sin embargo me quedé con el nombre por el origen de la misma, el ser una grupo de hermanos unidos, tal y como Jorge y un servidor lo harían. Así comenzábamos a competir en el 2012”, añadió Eduardo Cantú.

Al principio fue complicado, ya que los jugadores activos participaban en escuadras como Dínamo, Ministros y otros más, por lo que los fundadores tuvieron que echar mano de su agenda e invitar a compañeros ya retirados y que por lo general no entrenaban o tenían tiempo para hacerlo.

“Con esos amigos nos lanzamos a competir en las Ligas Dominicales y lo reconozco, los primeros tres años nos mantuvimos en un nivel bajo. Pero para el 2015 pude reclutar a quien fuera portero de Tigres , al que conocemos como “ El Chino” , además de a Martín Méndez, centro de los felinos y la historia comenzó a cambiar, pasando a una categoría media en el torneo”, señaló Lalo Cantú.

Los éxitos deportivos iniciaban en el 2017 al conseguir que jugara para ellos Christian Bermudez, mejor conocido como “ Jimmy” un elemento emblemático en handball y que le vino a cambiar la cara al conjunto junto con Milton Medellín , quien además es árbitros de balonmano.

Ya con ellos en el equipo, añadió Eduardo Cantú, más los que ya participaban con nosotros llegaba el primer título en la liga dominical, eso fue en el 2018 y a partir de ahí Dinastía se mantiene entre los finalistas o mínimo la postemporada.

Los refuerzos continuaron sumándose al conjunto y el año pasado se incorporó Noe Treviño, para así darle una solidez importante al equipo y mantener ese paso contundente en toda liga donde toma parte.

“ Desde el 2018 mantenemos un gran nivel, se puede decir que estamos entre los mejores, ya sea en la Liga Regiomontana , o como sucede ahora en el torneo que organiza la Asociación de Handball de Nuevo León, donde si mal recuerdo nos mantenemos invictos”, señaló Lalo Cantú.

Ahora los jugadores se hacen acompañar por sus esposas e hijos, y es ahí donde los hermanos Cantú Díaz tienen la idea de formar una Dinastía por generaciones y crear en un futuro no muy lejano una escuadra con sus hijos.

“ Nos imaginamos reunir a nuestros hijos y tener un Dinastía Junior, y por qué no, algún día jugar al lado de ellos, ya que son matrimonios jóvenes”, destacó Eduardo Cantú.

El camino para Dinastía apenas comienza y su objetivo será convertirse en el rival a vencer en Nuevo León y fuera de él, ya que cuentan con jugadores de mucho talento y experiencia.

Redacción: Alfonso Aguilar