Juan Ibarra y su zurda de oro

Poseer una zurda privilegiada lo cual se combina con sus habilidades físico- atléticas le da a Juan Ibarra Ruiz un nivel de juego que muy pocos tienen en el handball del país.

El “Zurdo” como le llaman desde hace muchos años comenzó a practicar al balonmano en el Comunitario Monte Cristal de Ciudad Benito Juárez, donde de la mano de su entrenador Sergio Peña dejaba el soccer para irse al handball.

“Inicié a los 10 años, en ese entonces era portero de fútbol, pero al ir al gimnasio me llamó la atención este deporte (handball) por la velocidad, la cantidad de goles que se metían y sobre todo la explosividad “, comentó El “Zurdo” Ibarra.

Desde ese momento el camino deportivo y de éxitos cambió para Juan Ibarra, quien de inmediato formó parte de la selección de su municipio y de ahí ser observado por la maestra Lulú Martínez, quien lo invitó a integrarse al representativo estatal.

“Ya para el 2015 acudía a mi primer Olimpiada en Puebla y desde ese entonces no me he perdido ninguna. En donde conseguimos el oro en el 2015, 2017 y 2019, el resto fueron platas. Además, también jugué en los Nacionales de CONADEMS, donde no ubicamos en el segundo lugar al perder la final, esto sucedió en Morelia, el 2018”, explicó el joven jugador.

Su poder en el brazo izquierdo, así como la potencia y saltos que da cada vez que se suma al ataque, le dieron al “Zurdo “Ibarra una presencia que no sólo se le reconoce en Nuevo León, ya que también fue convocado a la Selección Mexicana, pero fue en ese momento en que se vino el problema de la Pandemia.

Hoy Juan perfecciona sus habilidades como lateral o extremo derecho, desde donde hace sufrir al portero rival, pero no deja de entrenar, ya que su idea es crecer aún más en el handball, deporte que como él mismo lo señala, tiene que practicarse con pasión y disciplina.

“El balonmano me enseñó a ser muy disciplinado y trabajar en equipo, aquí las individualidades no caben, de hecho, lo puedes ver en los conjuntos, ahorita que estamos con la Sub 20, aunque hay jugadores de gran nivel, todos lo hacemos en grupo, es la única manera de llegar al objetivo, que es el campeonato”, destacó Juan Ibarra.

Desde los 10 años el joven jugador ha podido recorrer no sólo diversas plazas del país en las llamadas Olimpiadas Nacionales, sino también tuvo la oportunidad de viajar a países como Cuba y Guatemala, como parte del fogueo que realizaron previo a un torneo importante.

“También fuimos a Puerto Rico, ahí conseguimos el título. Y con los Delfines de la Prepa 8 acudimos a Uruguay, en donde conseguimos el cuarto lugar”, destacó el “Zurdo” Ibarra.

En este momento Juan Ibarra además de ser parte de la Selección de Nuevo León, también participa en la liga de la AHNL con el equipo Wolfs, escuadra que está plagada de talento, ya que se hace acompañar con jóvenes como Leonel Gloria, arquero de la Selección, así como Eric Trejo, Fabián Hernández y Ramferí Santa María, todos ellos jugadores de calidad nacional.

“En Wolfs no unimos un grupo de amigos, todos activos y ganamos el torneo de la Liga Dominical, mientras que en la de la Asociación de Handball de Nuevo León íbamos en primer lugar hasta que se detuvo por la Pandemia”, señaló Juan Ibarra.

Con la edad ideal para sobresalir a nivel nacional, Juan “El Zurdo” Ibarra sigue con su trabajo en casa y esperando el retornar a las canchas para hacerse presente con sus poderosos lanzamientos, pues para muchos aficionados es uno de los jugadores con más poder en su brazo.

Redacción: Alfonso Aguilar