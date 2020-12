Una jugadora de Tigres Femenil se graduó del Master Business Management de EGADE Business School, y hoy juega la final de ida del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

Se trata de Greta Espinoza, la futbolista de 25 años originaria de Tijuana, Baja California, quien celebra conjuntamente todo el esfuerzo y arduo trabajo invertidos en la obtención de su título de posgrado y la búsqueda de su tercer campeonato con Tigres femenil.

“Estudiar una maestría siempre estuvo en mis planes”, comentó la defensa y número 4 del equipo felino.

Desde los inicios de su trayectoria, el futbol y los estudios han ido de la mano. A nivel pregrado jugó y se preparó en el área de administración en Arizona Western College y Oregon State University en Estados Unidos.

Su desempeño la llevó a ser seleccionada nacional de México desde los 16 años y debutar como profesional con el club español Levante en 2017.

“En la Selección Mexicana me tocó una compañera (Cristina Ferral) que estudiaba la Maestría en Finanzas, y eso me llamó muchísimo la atención. Y cuando estaba en España se me presentó la oportunidad de regresar a jugar a México y también estudiar en EGADE”, relató.

Después de integrarse al club Tigres en 2018, Espinoza ingresó al Master in Business Management en 2019, como parte de la segunda generación del reconocido programa en la sede Monterrey de EGADE Business School, y tuvo la oportunidad de realizar una inmersión corporativa en Accenture.

“Hoy que ya terminé los estudios, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. El MBM me cambió profesional y personalmente. Me ha dado otra perspectiva de los negocios y más herramientas para tener un mayor impacto en las personas que me rodean y en el mundo”, dijo.

De acuerdo con Espinoza, “un negocio tiene que representarte a ti como persona, reflejar tu ética, tus valores, tu pasión, generar valor compartido y ver por una causa social”.