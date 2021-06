Carolina Mendoza Hernández es la clavadista regia que irá a Tokio 2020. La deportista llega a sus segundos Juegos Olímpicos, representará a nuestro país y al estado de Nuevo León, pero… ¿cómo se siente en la actualidad la clavadista de 24 años de edad, en relación a como llegó a Londres en 2012?

“Definitivamente la parte mental, estaba muy chica, no sabía a lo que me enfrentaba, tenía mucha presión, he madurado muchísimo en cuanto a mi persona”, dijo una siempre sonriente ´Caro´, al ser entrevistada en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Parque Niños Héroes (CARE).

‘Caro’, quien junto a Dolores Hernández conforman la dupla mexicana en trampolín de tres metros sincronizados que participará en los Juegos Olímpicos de este año, habla de la fortaleza que tendrán en la máxima justa deportiva del orbe.

“Lola y yo no tenemos nada que perder, a diferencia de las chinas que siempre están ganando todo, o las canadienses que siempre están ganando medalla, el pensar que no tenemos nada que perder y todo que ganar es apostarle todo, y ahora sí que meter toda la carne al asador”, platicó.

Y claro, tienen un objetivo más que claro: “Obviamente el objetivo va a ser siempre una medalla, va a ser estar en los primeros lugares, pero sé que haciendo un buen trabajo y estando consciente de tu presente lo vas a hacer muy bien, ya sea en el deporte y en la vida”.

“Abrir este camino para las nuevas generaciones, para las nuevas caras que se vienen, es una motivación increíble, y también toda esta gente que está detrás y que nos ha estado apoyando, dar lo mejor de nosotras, lo mejor que podemos hacer, sabemos que en clavados y en cualquier deporte todo puede pasar”, respondió.