La FMFA en tiempo de Pandemia

La Federación Mexicana de Football Americano (FMFA) realizó de manera presencial su congreso anual en Culiacán, Sinaloa, en donde la participación de ligas o asociaciones fue pobre, pero acudieron a ella las dos ligas profesionales, LFA y FAM, quienes se integraron a esta organismo.

Pero, ahora ante la situación que priva en el país por la Pandemia el panorama para la FMFA no es tan claro, sobre todo porque no hay competencia alguna y por lo tanto no existen recursos para que las asociaciones o ligas, quizá no todas, cumplan con sus pagos correspondientes a la Federación.

De dónde pueden tomar dinero las ligas o clubes, tal vez rentando sus instalaciones para otros torneos como los de tochito o fútbol, pero ese recursos alcanza sólo para cumplir con los gastos de mantenimiento.

Si a esto le suman que cuando se reactiven las actividades deportivas las autoridades pudieran cambiar las reglas de apoya para federaciones o cualquier otro organismo deportivo para darle prioridad a la salud, generación de empleos y educación, el panorama no es nada bueno para la FMFA.

Proyectos los pueden tener, y más en el campo del tochito bandera, ya que ahora su presidente está enfocado , pero también se acercan competencias internacionales en el football americano como lo es el Mundial Master, donde los jugadores de la LFA y la FAM aportarán su talento , y quizá también se verán obligados a poner recursos y la misma FMFA no logra conseguir apoyos necesarios.

El 2021 no pinta fácil para la nueva directiva de la FMFA y eso es claro, pues no hay torneos y sin ellos no se generan recursos, así que será ahí en donde se vea la capacidad de gestionar apoyos por otra parte, en especial vía patrocinadores, que la verdad sin un producto que mostrar por parte de la federación sería muy complicado llegar a un buen acuerdo.

Redacción: Enrique Fernández