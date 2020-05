La Nutrición, un factor clave para el alto rendimiento

El deportista de alto rendimiento debe cuidar muchos aspectos y uno de los más importantes esta fase de confinamiento es su alimentación, la cual tienen que ser balanceada y con la cantidad necesaria de nutrientes que le permita mantener su fuerza y potencia.

Y para conversar acerca del tema lo mejor es una especialista como Nancy Banda, dedicada a la Nutrición en el Deporte y maestra desde hace algunos años de la Facultad de Salud Pública en la UANL.

La especialista comenzó por abordar la diferencia entre alimentarse y nutrirse, sobre todo en los jóvenes, quienes le dan el calificativo de comer bien a cualquier producto sea este sano o no.

“Es común que los deportistas jóvenes digan que ya comieron , cuando en realidad fue sólo una carga de carbohidratos y no un alimento que en realidad los nutra con su carga importante de proteínas, vitaminas , grasas y hidratos de carbono”, explicó Nancy Banda.

En ese caso hay que educar a los deportistas, añadió la Nutrióloga, en cuanto a lo que es nutrirse y no sólo comer lo que encuentren a su paso. Eso sería lo primero.

Al abordar el tema del confinamiento, la especialista destacó el cambio que se debe tener en su consume diario. “ Los muchachos deben entender que habrá un ajuste de alimentos, ya que a pesar de realizar rutinas de ejercicios en casa, nunca será lo mismo que la actividad diaria fuera del hogar. Así que el consumo de comida tendrá que ser menor y bien supervisada en cuando a cantidades de nutrientes, los cuales a la vez deben ser muy variados”, añadió la especialista.

El horario de la actividad física y de las comidas es otro punto a respetar, en ambos casos el atleta tiene que poner rutinas para sus prácticas y horarios de comidas y sus snacks, ya que sólo así se logrará un buen equilibrio, pues él no respetar ese tiempo puede traer consigo efectos no deseados.

En el caso de las mujeres atletas, ellas por sus mismos cambios hormonales son diferentes a los varones y al respecto la nutrióloga Nancy Banda comentó, “ Recordemos que las chicas tienen sus ciclos menstruales, por lo cual en su fase lútea tienden a sentir hambre y ganas de algunos antojos, por lo que deben combinarlos con alimentos que nutre para así controlar esa ansiedad, y sobre todo evitar la acumulación de grasa y ante ello el aumento de peso al estar confinadas en la casa”.

Para todo atleta de alto rendimiento, el descanso es tan importante como el nutrirse y entrenar, razón por la cual el contar con un sueño reparador de ocho a nueve horas diarias es vital. Además deben ser continuas y para lograrlo es recomendable que el deportista se aleje de todo contacto con los aparatos electrónicos, llámese celular, televisores , computadoras al menos dos horas antes de irse a la cama. Esto le permitirá conciliar el sueño rápido y que sea a la vez muy reparador.

“ Sin embargo antes de irse a dormir es fundamental que un jugador(a) de alto rendimiento tiene que cenar muy bien, con una carga de proteínas de entre 20 a 25 gramos , sobre todo si realiza una práctica dura por la noche. Recordemos que el esfuerzo físico es extenuante en este caso, por lo que el aporte de proteínas es básico. Así que nada de eliminar esta comida, sino por el contrario, debe ser nutritivo”, explicó la especialista Nancy Banda.

La hidratación es otro de los puntos a tomar en cuenta, en donde pese a estar enclaustrados, también se pierde agua, por lo que el deportista tienen que tomar líquidos y de preferencia naturales, en caso de ser productos en polvo, se le pudiera agregar alguna fruta o verdura que le dé ese plus de nutrientes al joven o jovencita para que su recuperación sea más rápida. Dejar fuera las bebidas gaseosas es básico.

Un punto en donde por lo general existe confusión entre los atletas , es con los alimentos llamados ligth o sin azúcares naturales. Al respecto la Nutriólogo quiso ser clara y señaló. “ Muchas veces los muchachos dicen, mira este estas galletas o pan es ligth, así que me puedo comer más, y no es así, tenemos que respetar las porciones. Incluso en algunas ocasiones es preferible que tengan grasas si el atleta no tiene problemas con ellas, para así aportarle esos micronutrientes si se respetan las cantidades indicadas”.

En resumen, los aspectos a tomar en cuenta son varios; control de cantidades, horarios específicos para sus alimentos y ejercicio, horas de sueño, hidratación y variar sus productos, para lograr así que el deportista tenga el rendimiento óptimo , reconociendo que no es fácil, ya que las dietas especiales para los atletas de alto rendimiento suelen ser costosas.

“ Ellos ( atletas) tienen que pensar en que invertir en su alimentación es lo mismo que hacerlo en su calzado, ropa, o lo que necesitan, ya que al estar bien nutridos su rendimiento , capacidad , fuerza y potencia será mayor durante su actividad física”, acotó la especialista Nancy Banda.

Nutrición y deporte van de la mano, un atleta bien nutrido está más cerca de ser una persona sana y de un alto rendimiento.

Redacción: Enrique Fernández