La suerte no estuvo de su lado

La cuarta posición y un tiempo de 8:09.29, no le bastó a la remera nuevoleonesa Kenia Lechuga para entrar a la zona de clasificación a semifinales A/B y buscar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con evidente inquietud debido a las condiciones climáticas, Kenia reconoce que en ocasiones hay algo más que debe acompañarte en las competencias, cuando el trabajo se ha realizado en forma. “Pues la verdad me siento muy triste porque mi meta era entrar en la semi A/B, pero a veces la suerte si existe y me tocó viento en contra, lo que para mí siendo peso ligero compitiendo contra las chicas de peso abierto es mucha desventaja, ¿que faltó? Pues la verdad creo que nada, de mi parte fue mi 100% no solo en la competencia sino en cada entrenamiento, he invertido mi dinero en mi material deportivo, así que de mi parte lo estoy dando todo.” Comentó la originaria de Santiago, Nuevo León.

El resultado obtenido no le permitirá competir en las semifinales A/B, sin embargo, tendrá acceso a competir en la semifinal C/D en la cual buscará clasificarse a la final C y ubicarse en la mejor posición posible del ranking mundial, del 13 al 18, y así tener participación en otros eventos internacionales.

Aún no concluye por completo su participación en Tokio y Kenia ya se ha fijado nuevos objetivos, acompañados del trabajo arduo que siempre le ha caracterizado. “Por la pandemia se canceló el mundial que teníamos en octubre, entonces no estoy segura que viene más adelante. Lo que estoy segura es que voy a llegar a casa y seguir entrenando. El objetivo es cada día ser más rápida y París está cada vez más cerca.”

Hasta el momento, su participación en las semifinales C/D se tiene pactada para el 29 de Julio, sin embargo, debido a cuestiones climáticas en tierras niponas, las fechas han tenido cierta variación, lo cual podría mover de fecha su próxima aparición.

