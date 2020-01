Le ha costado con la regla 20/11

Monterrey, Nuevo León. Con el regreso de la regla 20/11 al fútbol mexicano, la cual ayuda al fogueo de nuevos talentos en los clubes de la Liga MX, varios futbolistas experimentados han tenido que fungir como los sacrificados para darle paso a esta opción, siendo Jorge Torres Nilo uno de ellos.

El jugador de Tigres expresó su pesar al sentirse “excluido” temporalmente de la titularidad. No obstante, recalcó que no está en posición de “quejarse” pues gracias a esta regla logró debutar hace ya más de 10 años.

“Obviamente todas tiene su valor y sin importancia y algunos están de acuerdo, otros no tanto. En lo particular a mi, te soy sincero me está costando porque en teoría soy uno de los sacrificados, pero aún así me gusta porque no sé si se force a hacer jugar.

Puede ser en algún tiempo, pero todos empezamos así, me acuerdo cuando debuté en Atlas lo hice principalmente cuando existía esta regla. Sería de alguna manera, injusto, envidioso, egoísta, si dijera otra cosa. Le está tocando ser uno de los sacrificados y aún así apoyo esta regla que de alguna manera fue una de las cosas por la cual debuté”, confesó el experimentado lateral.

A su vez, el nacido en Tijuana ha tenido que comer banca para darle oportunidad al juvenil Juan Pablo Martínez, de quien visualiza gran futuro dentro del plantel y en la Liga.

“Lo veo muy bien (Juan Pablo), le he dado algunos consejos en su poca experiencia. He escuchado que no ocupa muchos detalles, es un gran jugador, le faltan cosas como a todos pero lo ha hecho bien y no le ha costado. Es un chavo que realmente le veo mucho futuro en la institución y en el fútbol mexicano”, concluyó.

Martínez es la apuesta importante de Ricardo Ferretti para completar la regla, habiendo ya disputado dos encuentros en un total de 162 minutos (de mil que se necesitan).

Redacción: Edgar Martínez