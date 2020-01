Leonel Gloria, de la obligación a la selección

Lo que un día comenzó para Leonel Gloria como una obligación, el ir a entrenar, se convirtió en unos meses en el deporte de su vida, el handball, siendo hoy uno de los porteros con mayor futuro en México.

“Me acuerdo que mi mamá me obligaba a ir a los entrenamientos que en ese tiempo era en el CARE, en donde mi primer entrenador fue Rogelio Mancilla. Éramos muy pocos los que practicábamos este deporte y me quedé, pero tengo que reconocerlo, a veces me daba mucha flojera ir “, comentó Leonel Gloria.

El joven arquero buscaba a través de su madre alguna actividad que le permitiera ponerse en forma, ya que a los 14 años de edad era una persona con sobrepeso y eso no le parecía nada saludable.

“Yo practicaba el fútbol, de hecho, era también portero, pero la idea era encontrar algún deporte en donde bajara de peso y encontré el handball, en donde la verdad quienes me conocen desde hace años han visto los cambios en mi físico, incluso aquí mis compañeros de equipo me dicen que he cambiado mucho “, añadió el arquero de la Selección de Nuevo León.

Con respecto a su participación en el representativo de Nuevo León, Leonel es claro y señala que fue algo muy rápido, ya que él nunca participó con los conjuntos de escuelas o preparatorias, sino que fue directo al CARE y su entrenador, Roger Mancilla le vio cualidades y así acudió a la Olimpiada Nacional en donde resultaron campeones.

“Fue en el 2014, donde de inmediato formé parte de la Selección de Nuevo León y desde ese tiempo sigo siendo el portero de los representativos estatales en las diversas competencias y categorías que me ha tocado asistir. Casi siempre con buenos resultados deportivos”, añadió Leonel Gloria.

Su pasado en el soccer no lo olvida, pero sí las diferencias enormes que existen entre ser arquero de fútbol y tener la responsabilidad bajo los tres palos blancos en el handball, en donde tanto la técnica, como las habilidades y agilidades a realizar son muy diferentes, además de que en esta disciplina el portero no sólo defiende, sino que también sabe y puede atacar.

“Uno cree al principio que será lo mismo, por eso dije, si era portero en el soccer, pues hago lo mismo en el handball y no, Aquí con los consejos de mis entrenadores, el profe Jorge Mota y la maestra Adela he mejorado mucho mi condición y técnica, lo que me permitió ser observado por otros entrenadores y formar parte de la Selección, así como el ser invitado a jugar con el conjunto de Houston”, destacó el arquero de Nuevo León.

En su corta, pero muy productiva carrera deportiva en el handball, Leonel Gloria ha conseguido campeonatos vistiendo la casada de Nuevo León, pero también ha tenido la oportunidad de formar parte de la Selección y viajar a otros países, entre ellos Italia, Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala, por mencionar algunos, de donde trajo excelentes experiencias y mucho aprendizaje.

“Para de lo bonito de este deporte es que además de hacer muchos amigos, viajas y conoces diversos países, aprendes de los mejores y vas sumando experiencias que te sirven para toda la vida”, explica el arquero del selectivo.

Hoy Leonel no para y se dedicó a entrenar durante las vacaciones de Navidad, ya que su idea es ser llamado de nueva cuenta por el coach de Houston, pero ahora para jugar el torneo oficial que tienen en los Estados Unidos, por lo que todos los días acude a sus prácticas vespertinas.

“Tengo que seguir preparándome mucho, el estar en Houston me permitió saber cuál es el nivel que se exige allá, y sé que puedo lograrlo, por lo que no fallo a mis entrenamientos”, señaló Leonel Gloria.

El día para Leonel es largo y muy productivo, ya que combina sus estudios profesionales en la Facultad de Contaduría Pública y Administración donde cursa la carrera de Negocios Internacionales, ya que para él la formación académica y deportiva van de la mano.

Sin embargo, el joven portero se da su tiempo para definir al handball como el deporte de su vida, el cual se juega con pasión, coraje, adrenalina y mucha entrega, pues es una disciplina que requiere de toda tu atención en cada momento.

Leonel Gloria quiso despedirse con un consejo para los niños y jóvenes que practican este deporte o cualquier otra disciplina, y lo expresó así. “Trabaja por lo que sueñas, no te rindas y trata de ser siempre el mejor, no descanse hasta conseguirlo”.

Redacción: Alfonso Aguilar