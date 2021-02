LFA y FAM Ligas con más problemas que partidos

El football americano profesional en México parece que no aprende de las experiencias y hoy tanto la LFA como la FAM pasan por problemas de pantalón largo, además de no contar con la seguridad de realizar una temporada completa.

La LFA desde su creación tuvo comentarios o quejas por todos lados, además de la salida de su más fuerte conjunto, los Mayas de la capital, escuadra que logró un par de campeonatos y que ahora regresan con otro dueño y en otra ciudad, Puebla.

Pero al contra de este regreso habrá que señalar la partida de los Artilleros de Puebla, conjunto con muy pobre historia en la LFA y que por el momento desaparece. A ello habrá que añadir el tema de los Pioneros de Querétaro, a quienes según señalan en un largo comunicado por parte de la liga, se le dio de baja por incumplir con el pago de sus cuotas en una campaña que a final de cuentas no se realizó como debería ser por el tema de la Pandemia.

Por el lado de la FAM las cosas tampoco son del todo claras , luego de conocerse la salida del coach Roberto Aparicio , quien durante unos meses estuvo a cargo de los Tiburones de Cancún, escuadra que aún no debuta en el football americano profesional.

En este tema el presidente de Tiburones publicó un comunicado en donde señalaba que su ex entrenador no cumplió con las expectativas que se esperaban de él, comentario que para muchos aficionados fue mal visto, ya que el equipo todavía no tiene un solo encuentro en la FAM.

Se habla incluso que ya los jugadores regresaron a sus casas, pues la liga yo tiene una fecha exacta para la realización de su torneo 2021, como sucede con la LFA que ya lanzó su comunicado dando a conocer que serán competirán en junio y julio, para llevar a cabo su final en agosto.

En fin, mientras que en el campo no hay actividad desde marzo pasado en ambas ligas, en las redes y oficinas tanto LFA como la FAM tienen serios problemas.

Redacción: Alfonso Aguilar