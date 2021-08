Liga MX y MLS ya acortaron distancias: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. A escasas horas de arrancar la Leagues Cup para Tigres, el estratega Miguel Herrera salió en defensa del fútbol mexicano, pues no lo siente inferior al estadounidense.

El ‘Piojo’ pidió no comparar los últimos descalabros a nivel selección y confiar en la calidad mexicana a pesar de que se han acortado ya las distancias en el balompié de ambos países.

“Para ustedes que son los que pierden la moral rápido, dos derrotas (del Tri) no significan los 14 títulos que llevaba seguidos, tampoco es algo que cause polémica, se han ido acortando las distancias, lo hemos dicho siempre. Estados Unidos es un equipo importante y la MLS ha crecido bastante, pero todos los equipos mexicanos y la selección salen con la idea de ganar, esta vez no será la excepción.

Se les olvida que venimos a sus casas a un solo partido, con todo a favor a ellos, y tenemos la obligación, no rehusamos esa obligación pero que no se les olvide las circunstancias del juego, de venir acá con su gente y nosotros buscando conseguir resultados, por eso México no se rehúsa a jugar estos torneos, la idea era jugar bien y que sigamos avanzando”, confesó en videoconferencia.

Bajo esta misma línea, Herrera espera que conforme pase el tiempo el torneo se vuelva más competitivo contra los clubes de la MLS, a tal grado de hacerse clásicos con llaves de ida y vuelta, pero ahora en territorio mexicano.

“No es medir fuerzas, es jugar un torneo que se inventó para buscar ir viendo las llegadas con las dos ligas, que ambas empiecen a tener mucho mayor ir y venir, que haya partidos interesantes y que se vuelvan clásicos jugar contra Estados Unidos, a la gente le va gustando cómo se va mostrando la MLS y son partidos importantes, por eso se ha inventado esta copa, que se vayan viendo las fortalezas de los equipos, un acierto jugar estos partidos, irá creciendo y ojalá el día de mañana sea ida y vuelta, que vayan allá, y que empiece a crecer afición allá para que sea recíproco, son de las dos ligas más fuertes de este continente y quieren seguir creciendo”, agregó.

Dejó atrás su eliminación

Es bien sabido que la última vez que Miguel se enfrentó a un equipo norteamericano quedó eliminado, esto en manos del LAFC en Concachampions y cuando dirigía al América, recuero que superó y aura busca una nueva historia ‘estrenando’ equipo.

“Lo pasado son partidos que van a la historia, lo que sigue es lo que cuenta, sí hablas de que yo perdí pero pues Tigres también ganó, sale siendo lo mismo, en ese torneo sí perdí cuando dirigía a otro equipo pero Tigres también ganó ese torneo con otro técnico, hay que buscar hacer una buena historia para nosotros y ganar los partidos, sacar resultados, nos enfrentamos a un buen rival pero venimos con ese deseo de sacar el resultado”, concluyó.