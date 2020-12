Saúl Álvarez arribó a la ciudad de San Antonio, Texas… así que se dice listo el ‘Canelo’ para su pelea de este sábado ante Callum Smith, pelea para la cual llegará con la moral alta y con el deseo de demostrar que es “el mejor peleador del mundo”.

En entrevista a DAZN, el pugilista tapatío señaló que está entusiasmado con el reto que se le presenta, ya que Smith, gracias a su registro de 27-0 (19 KO’s), se presenta como uno de los rivales más duros en su carrera, un oponente digno para ensanchar su palmarés.

“Son peleadores difíciles y a mí me gustan esos retos, me gustan esas peleas. Es lo que me gusta, sentir un reto, sentir algo que me apasione y me haga esforzarme en mis entrenamientos. La mentalidad es seguir haciendo historia, es lo que me atrae”, señaló.

Añadió que no le tiene miedo a la presión que carga ante las millones de miradas que estarán atentas a su compromiso, ya que su mentalidad que ha forjado lo ha preparado para eso. “Siempre me he creído el mejor peleador del mundo desde que iba empezando, te la tienes que creer para serlo. Gracias a Dios soy una persona muy fuerte y sé cómo lidiar con todo esto”.

Sabe que pase lo que pase volverá a ser cuestionado, aunque eso desde hace mucho dejó de robarle el sueño.

“Como dicen por ahí, preocúpate cuando no hablen de ti”. ​Canelo y Smtih disputarán el título de la categoría supermedia del Consejo Mundial de Boxeo.