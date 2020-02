Llega el Clásico del Norte

Monterrey, Nuevo León. El Estadio Borregos es la sede del clásico del norte en la LFA, cuando los Fundidores reciban este viernes a las 20:00 horas a los Dinos de Saltillo, en el inicio de la jornada dos de la liga.

Fundidores se quitó ese lastre de no ganar fuera de casa, luego de que el domingo pasado se impuso a los Osos 20-14 a unos muy complicados Osos. Mientras que Dinos en su casa se impuso a los Artilleros con un muy apretado marcador de 12-10.

Se puede decir que es un duelo de invictos, pero la temporada apenas inicia y el enfoque debe estar más bien en lo que trae cada escuadra. Por el lado de Fundidores , el conjunto presenta un roster muy diferente al del año pasado, pero manteniendo su identidad regia, en donde destacan jugadores que hicieron historia con sus respectivos equipos; Tigres y Borregos.

Además son comandados ahora por el coach Carlos Strevel , quien tiene la primera oportunidad de su vida en una escuadra profesional, lo que será sin duda una prueba de juego.

En cuanto al equipo. La ofensiva es explosiva por aire y tierra, con un backfield de experiencia y un departamento de receptores más que probado en esta liga. La defensiva no se queda atrás, hace su papel y recupera balones, lo que a la postre le permite no sólo evitar puntos, sino que además aporta buenas posiciones y hasta touchdowns a su escuadra.

Por el lado de Dinos, ellos no tuvieron muchos cambios, pero siempre es un rival de cuidado , y más cuando se mide al conjunto de la región, por lo que no hay nada escrito. Quizá su ataque no sea tan productivo como el de Fundidores, pero saben generar anotaciones que le den la tranquilidad a su defensiva durante un partido.

El duelo luce muy interesante, sobre todo por el pique que ya se tienen desde hace unos años, pues son dos conjuntos que no se quieren desde el punto de vista deportivo.

Redacción por: Enrique Aguilar