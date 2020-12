Llegó Carlos González motivado e ilusionado para jugar con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Ilusionado y motivado fue como llegó el refuerzo estrella de los Tigres, Carlos González, para completar así la plantilla felina de cara al Guardianes 2021.

El paraguayo fue contundente y se mostró emocionado por disputar un Mundial de Clubes el próximo 4 de febrero con la casaca auriazul, algo que no se imaginaba nunca.

“Te hablo con una sensación linda porque es algo que nunca me ha pasado por la cabeza pero saber que vas a pertenecer a este equipo, que lucha todo lo que esta enfrente y ser parte de ello es una gran motivación”, confesó a su llegada al aeropuerto Mariano Escobedo.

Asimismo, está feliz de haber sido pedido por Ricardo Ferretti, factor por el cual no dudó ni un segundo en cambiar de aires de la capital hacia el norte.

“Estamos acá con toda la ilusión del mundo de hacer bien las cosas y preparado obviamente para lo que viene. Fue cuando obviamente me di cuenta cuando realmente me querían, siempre es importante saber que vas a ser respaldado por un gran técnico y fueron una de las cosas que me motivó llegar acá y bueno, estamos aquí con la ilusión del mundo”, comentó.

González junto con Aldo Cruz ya llegaron a la ciudad para reportar con los felinos, mismos que empezarán pretemporada hasta el 1 de enero.

Redacción: Edgar Martíez