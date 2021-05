Durante la madrugada del martes, llegó el ‘Canelo’ en su propio Jet, a la sede del combate de este fin de semana. El boxeador mexicano, Saúl Álvarez, ya está en Arlington, Texas, para medirse al británico Billy Joe Saunders, del cual se ha dado la polémica por si se cancela o no el evento.

Por lo pronto, el Canelo llegó a esta tierra con estilo, ya que al bajarse del avión privado se le vio vestido con una lujosa pijama.

Álvarez llegó listo para enfrentarse por los títulos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), además de que buscará el de la Organización Mundial (OMB), en poder de Saunders.

La pijama del Canelo es de la marca Dolce & Gabbana, donde los pantalones están a un costo de 31 mil pesos y a eso se le suma la camiseta de poco más de 25 mil; de esta manera, sería una pijama de 56 mil pesos.

El material de esta vestimenta es 100 por ciento seda y el estampado es mayólico.

Por otro lado, Álvarez y Saunders se verían frente a frente este martes en el estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas en la NFL y del combate próximo del Canelo.

The 👑 touches down in Texas! 🛬@Canelo | #CaneloSaunders pic.twitter.com/dSFBEZBvxB

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 4, 2021