Este lunes llegó el refuerzo de Tigres a la ciudad de Monterrey. Se trata de Carlos Gabriel González Espínola, quien se suma a los Campeones de la Concacaf , de cara al Torneo Clausura 2021 y el Mundial de Clubes.

“Me motiva mucho saber que voy a pertenecer a una gran institución, ya estamos acá con toda la ilusión del mundo de hacer bien las cosas… y bueno, preparado para lo que viene”.

Y… ¿en qué momento decidió darle el sí a Tigres?

“Fue cuando obviamente me di cuenta que realmente me querían, siempre importante saber que vas a ser respaldado por un gran técnico, y fue una de las cosas que me motivó a llegar acá”.

Carlos González que trabajará a partir de hoy lunes en el Estadio Universitario junto al otro refuerzo de la ´U´, Aldo Cruz, cerró diciendo: “Te hablo con una sensación obviamente linda porque era algo que nunca me había pasado por la cabeza, saber que vas a pertenecer a este equipo, que lucha todo lo que está enfrente, ser parte de ello es una gran motivación”.

De ahí, fue trasladado hacia el hotel en que se hospeda, junto a su equipaje cargado de ropa, ilusiones y esperanzas de marcar época en la Autónoma de Nuevo León.