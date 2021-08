Llegó la fiesta del play off

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y este domingo arranca la fiesta del play off, con los cuartos de final en la zona uno, en el torneo de futbol, organizado por la liga Popular Escobedo, comandada por el señor Carlos Medina.

La unidad deportiva Los Rosales, será digno escenario para la celebración de los encuentros, en el máximo circuito de la Primera Especial, los cuales, seguramente habrán de acudir una buena cantidad de aficionados, seguidores de todos y cada uno de los ocho conjuntos que lucharán por la victoria y su pase a las semifinales.

Las acciones arrancan desde las ocho de la mañana, cuando salten al terreno de juego los fuertes conjuntos del tradicional Deportivo Rieles, quienes cuentan con el multicampeón goleador Christian Núñez, para medirse en contra del Deportivo River Plate, quienes por cierto son los actuales subcampeones.

En el segundo horario de las 9;30 de la mañana, tocará el turno de enfrentarse las fuertes escuadras del Deportivo Rey de Copas, quienes desde el municipio de El Carmen aseguran que vienen por todo, para disputar el pase ante el tradicional Deportivo Cuervos.

En el tercer horario, saltarán a la cancha los conjuntos del Deportivo Comandos en contra del Deportivo Barrio Joven y cierra la jornada los actuales campeones del Deportivo PMR, en contra del Deportivo Peñarol.

Cabe mencionar que los duelos son a morir y en caso de empate, de inmediato se van a las tandas de tiros desde el punto penal, pues los ganadores pasan a la semifinal y los derrotados quedarán eliminados.