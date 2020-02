Lo festejé más que él: Dueñas referente al gol de Nahuel

Monterrey, Nuevo León. La euforia por el gol de Nahuel Guzmán, mismo que les brindó el pase a los cuartos de final de la Concachampions venciendo al Alianza FC, sigue a flor de piel, siendo ahora Jesús Dueñas quien expresó su sentir respecto a este acontecimiento histórico para los felinos.

Para el ‘Pollo’ esta anotación fue celebrada más por él que por el propio ‘Patón’, pues el estrés y la tensión que se sentía la recta final de partido estaba aniquilando por dentro al mediocampista, logrando sacar todo eso festejando en grande dicho gol.

“Lo festejé más que él, salí brincando ahí festejando con la porra pero era por el estrés y la tensión que se vivió en esos últimos minutos que yo voleteaba y veía que falta a menos y no encontrábamos el gol, es una emoción enorme y se festejó como debe festejar se cada pase”, mencionó Dueñas.

Esta eliminatoria bastante complicada ante los salvadoreños dejó una gran lección en Dueñas, quien confesó que el crecimiento en el fútbol de Centroamérica se ha visto reflejado en los duelos del día miércoles en el certamen de la Concacaf.

“La lección que nos deja es que el fútbol a nivel mundial está parejo. Nosotros nunca menospreciamos al Alianza, siempre lo tuvimos con respeto, por ahí también me tocó ver unos minutos del América vs Comunicaciones y el como termina hasta penales, me tocó ver el resumen también del Saprissa vs Montreal que con gol de visitante pasó, que significa que el fútbol de Centroamérica está avanzando y se está trabajando muy bien, no hay que quitarle mérito al esfuerzo que ellos también le dedican día con día”, agregó.

El canterano concluyó la charla comentando que esta victoria les ha caído en lo anímico y en lo futbolístico muy bien, esperando demostrar todo esto el siguiente sábado cuando reciban a los Pumas en el ‘Volcán’.

“Hemos ido mejorando, es momento de que ya el equipo reaccione y ahora viene Pumas, estamos muy lejos pero ganando nos ponemos a tres o cuatro puntos, va a ser importante sacar los tres puntos sí o sí, sabemos que es un equipo dinámico pero si metemos intensidad en nuestra cancha podemos sacar los tres puntos”, concluyó.

Redacción por: Edgar Martínez