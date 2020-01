Los goles van a caer: Francisco Venegas

Monterrey, Nuevo León. Más de 180 minutos sin gol son los que Tigres acumula en este inicio del Clausura 2020, y pese a la desatinez en su delantera la confianza está a tope con ellos, así lo aseguró Fernando Venegas.

El lateral explicó que la forma en la que podrán por fin destaparse es llenarlos de balones en el área y en cuanto eso pase la confianza regresar a ellos.

“Seguir dándoles pelotas, llenarlos de centros, decirles que a la otra sale. Son jugadores que cambian partidos y eso es con lo que hay que queramos, son jugadores detalla internacional y estamos seguro que cuando hagan gol se va a abrir muchísimo para ellos, se van a venir los goles hay que estar tranquilo, tarde que temprano alguno de ellos tres nos van a dar el gol seguro”, comentó.

Asimismo, remarcó los detalles que el equipo ha estado dejando de hacer, teniendo como ejemplo lo realizado el certamen anterior.

“Desde mi punto de vista lo que hicimos el torneo pasado, un equipo muy dinámico con muchas variantes y creo que eso le está faltando al equipo, variantes a la ofensiva y defensiva. Es un equipo muy sólido, entonces, es eso, que lleve una línea que el profe nos pide y con tantos años de experiencia hay que hacer caso a él y eso nos va a dar resultados”, agregó.

Los auriazules cerraron la práctica de hoy con buenas noticias, pues se reincorporaron al parejo de los trabajos tanto André Pierre-Gignac, Luis Quiñones y Javier Aquino. En contraparte, Eduardo Vargas, Jürgen Damm y Rafael Carioca sigue entrenando por separado.

Busca minutos

Por último, Venegas confesó su deseo de disputar más minutos en este torneo en busca de ganarse la confianza no sólo del Tuca sino de Jaime Lozano, esto de cara a los preolímpicos con el Tri.

“Para mí es un año muy importante porque se juegan muchas cosas a nivel de clubes y selección, entonces, tengo que estar a ritmo en la primera división y con esto lograr que el profe (Lozano) se fije en mí y tener lugar en el preolímpico

Cuando uno no tiene minutos obviamente te cuesta, pero ya sea jugando en la 20 o en los entrenamientos acá siempre exigiendo al máximo como lo he hecho y cuando me toque ser llamado demostrar allá que estoy considerado para cuando él tome una decisión pueda contar conmigo”, concluyó.

Redacción: Edgar Martínez