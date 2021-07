Los Indios de Cleveland cambian de nombre a partir de la siguiente temporada del beisbol de las Grandes Ligas… a partir de hoy son los Guardianes de Cleveland.

En los últimos años, una ola de “corrección política” ha azotado a equipos de las principales ligas estadounidenses, y ahora le tocó al equipo de la MLB con sede en Cleveland.

La institución era conocida como Cleveland Indians (Indios de Cleveland), pero recientemente habían sido criticados por utilizar un término que algunos consideran despectivo hacia las comunidades originarias del suelo norteamericano.

Por lo tanto, la organización decidió finalmente ceder y cambiar su mote, para ser ahora los Cleveland Guardians (Guardianes de Cleveland).

En un video colgado en sus redes sociales, los nuevos Guardianes invitan a su comunidad a hacer un frente común, haciendo honor a la historia de la ciudad y el equipo; y fue Tom Hanks quien dio voz a dicho anuncio.

Previamente, el equipo de la NFL anteriormente conocido como los Washington Redskins (Pieles rojas de Washington) también decidió cambiar su nombre para ser simplemente Washington Football Team, y aunque en teoría iban a presentar un nuevo mote, aún se desconoce cuál será.

Otros equipos que también ha sido objeto de críticas son los Kansas City Chiefs (Jefes de Kansas), de la NFL y los Atlanta Braves (Bravos de Atlanta) de la MLB; en ambos casos se les critica utilizar términos que son asociados a las comunidades indígenas de Estados Unidos.

Sin embargo, aún se desconoce si los Chiefs o los Braves cambiarán sus denominaciones, como lo hicieron los ahora Guardians.

Together, we are all… pic.twitter.com/R5FnT4kv1I

— Cleveland Indians (@Indians) July 23, 2021