Lucas Zelarayán es nuevo jugador del Columbus Crew

Monterrey, Nuevo León. Lo especulado hace días atrás se ha oficializado pues Lucas Zelarayán se convirtió en la primera baja para Tigres de cara al Clausura 2020 y está mañana fue también presentado como refuerzo del Columbus Crew de la MLS.

“Para la afición de Tigres no tengo más palabras de agradecimiento por todo lo que me han apoyado estos cuatro años en el club, ojalá pronto nos volvamos a encontrar en algún momento, hoy ya soy un aficionado más y que sepan que yo siempre traté de dejar la vida dentro de la cacha, en ese sentido me voy muy tranquilo.

A mis compañeros se los voy a decir luego personalmente, muchas gracias, a los argentinos como Guido, Nahuel, Damián en su momento que me recibieron tan bien e hicieron que todo sea mas fácil”, mencionó el ex jugador auriazul a través de un video realizado por Tigres.

Por otro lado, recalcó que esta era una oportunidad que no podía desaprovechar, además confesó que le costará mucho separarse del club mexicano.

“Por ahí uno sabe que las oportunidades se presentan y hay que tomarlas, que la carrera del deportista es así de corta, entonces, me va a costar, pero siento que es una decisión acertada y trataré de que sea leve y poder superarlo rápido”, agregó.

Al mismo tiempo el volante argentino fue presentado por el club de la MLS también en sus redes sociales, donde ya posa con la casaca y el dorsal ’10’ que a partir de enero comenzará a defender.

“El éxito ha sido mi compañero, en Argentina con Belgrano, en México con Tigres y ganaré en Columbus. Es nuestra hora, ganaremos juntos con pasión, compromiso y determinación. I choose Columbus”, dijo.

Zelarayán culminó una etapa exitosa de cuatro años con los felinos, consiguiendo tres títulos de Liga, tres Campeón de Campeones y una Campeones Cup. No obstante, no pudo consagrarse como titular a lo largo de ese tiempo debido a lesiones o simples decisiones técnicas, situación que le terminó afectando su estadía en la plantilla.

