Floyd Mayweather descarta pelea en artes marciales mixtas, luego de que se manejara la posibilidad de subirse a un octágono y sostener una pelea en esta disciplina, pues refirió que no está dispuesto a comprometer su invicto de 50 triunfos, marca con la que puso fin a su carrera como pugilista, pues cabe recordar que de momento se encuentra retirado.

No obstante, Money volvió a lanzar un guiño para para volver a pelear ante Conor McGregor, con quien sostuvo su última pelea arriba de un cuadrilátero y en la que salió victorioso, aunque dejó en claro que ello debería valer la pena económicamente.

“No (no pelearé en las MMA). No puedes arreglar lo que está roto y mi récord no se rompe. Por ahora, estoy felizmente retirado. Nunca se sabe, pero tendría que valer la pena (la revancha con McGregor). Justo como apostar ¿verdad? Tiene qué valer la pena, sin importar quién sea el oponente”, indicó el estadounidense en entrevista con Forbes.

Money reveló hace unos días por medio de sus redes sociales que se encuentra trabajando en un negocio en Japón, por lo que de inmediato se ha comenzado a especular que se trata de una pelea de exhibición en territorio asiático, como lo hizo en 2018 cuando se impuso a Tenshin Nasukawa.

“Estamos trabajando en algunas cosas en este momento para Tokio, ya sea 2020 o 2021”, escribió en sus redes sociales.