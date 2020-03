Meza sorprendió por tener titularidad rápida con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Tras haber superado su lesión y la posterior operación de su rodilla derecha, Francisco Meza regresó más fuerte que nunca a las canchas y un poco sorprendido al tener la titularidad de manera rápida.

El colombiano se mostró contento y motivado por haber regresado a jugar asegurando que no esperaba alinear en el once de forma instantánea pero que si trabajó para ello.

“Me he sentido muy bien, muy firme, muy seguro de todos los movimientos. Hicimos una buena preparación, un buen trabajo, y ha sido importante. La verdad que, si me sorprendí un poco, pero trabajé mucho para eso. Agradecido con el cuerpo técnico por me brinda la oportunidad, confían en mí y en mi trabajo.

En lo personal no estaba preparado para esto, he trabajado tarde todas las tardes, mañanas y noches he estado con mi rehabilitación, he estado de la mano de Emiliano que es el fisio y no se ha separado de mí en ningún momento. He trabajo fuerte y se ha reflejado en estos partidos que estoy bien”, comentó en conferencia de prensa.

Meza no jugaba previo a su lesión desde la final de vuelta contra León del Clausura 2019, regresando ante Cruz Azul hace un par de semana por la séptima fecha del Clausura 2020, disputando dos juegos más (Pumas en Liga y Alianza en Concachampions) como titular.

Redacción: Edgar Martínez