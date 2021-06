Miguel Herrera confirma que nadie más saldrá de Tigres

Monterrey, Nuevo León. La incertidumbre terminó en Tigres, pues en palabras de su técnico, Miguel Herrera, ningún elemento más saldrá de la plantilla.

El ‘Piojo’ confirmó la permanencia de jugadores como Leo Fernández y Francisco Meza, quienes estaban bajo la lupa ante una posible salida, con el afán de crear una alta competencia interna.

“Lo de Leo no se confirma porque en ningún momento estaba en duda, fue más de ustedes, ya están definidos los 10 extranjeros que vamos a tener, busco una competencia interna para dejar en claro quiénes van a iniciar y los que no van a seguir trabajando fuerte, yo no quiero ningún jugador relajado y que piense que será titular.

Con Meza somos 10 extranjeros, no tengo contemplado que salga nadie, me da gusto tener una gran competencia en ese puesto, tengo 4 centrales mexicanos de muy buen nivel y 3 de selección por supuesto que el extranjero (Pacho) hablé con él y ha entrenado bien y le quedan 6 meses, pero le queda contrato, depende si hay una renovación o no vamos a buscar que todo salga bien”, comentó en conferencia de prensa.

Sobre si Juan Pablo Vigón será el refuerzo ideal, Herrera no detalló en ello, sin embargo, recalcó que están en busca de un volante con el oficio similar al del jugador de Pumas.

“Lo que nos haría falta un poco sería un volante, hemos preguntado por muchos volantes mexicanos porque ya no tenemos plaza de extranjero y de repente sale un nombre o no es que sea el más interesante, tenemos 4 o 5 en vistas y la directiva ha preguntado por 4 de esos 5, y hoy salta un nombre de uno de los que nos llama la atención, pero no es el único, si es interesante pero no es la única opción, queremos que venga con la idea de sumarse a pelear por un puesto”, dijo.

Por lo que se sabe, Vigón estaría llegando en condición de venta por 5 millones de dólares al club regio.

Redacción: Edgar Martínez