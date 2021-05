Miguel Herrera desea convertiste en el próximo ‘Tuca’ con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Miguel Herrera ya fue presentado con los Tigres y con ello sus ideales están claros, pues como meta principal es mantenerse con un proyecto a largo plazo tal y como lo realizó Ricardo Ferretti.

El “Piojo” sueña con emular en todo al ‘Tuca’ en estos próximos dos años, mismos que espera sean más dependiendo de los resultados. Asimismo, se encuentra ansioso por ya comenzar a trabajar con el que ya es el sexto equipo en su carrera.

“El ‘Tuca’ ha dejado la vara muy en alta, nos da mucho gusto llegar a una institución que está planeando una nueva era que comienza ahora, nuestra idea es tratar de mejorar los logros, no es cosa fácil de hacerlo pero trabajaremos para ello, tenemos un gran plantel, a la afición más constante del fútbol, a tratar de hacerlo, quiero ser un ‘Tuca’ Ferretti y hoy estoy en la institución que da ese beneficio, tiene paciencia y sabe la exigencia de su público pero entiende los proyectos, que sea muy largo plazo y nos quedemos mucho tiempo acá, los resultados tiene que ser ya, no quedarnos a corto ni a mediano, esperemos que nuestro proyecto sea a largo plazo en una institución que ha puesto el ejemplo en el fútbol mexicano con esa constancia y paciencia para que el equipo salga adelante.

Venimos a un equipo donde no hay donde no hay crisis, donde realmente las cosas se hicieron bien en la década, hay una gran exigencia, la gente es exigente porque siempre está apoyando al equipo y a eso venimos a tratar de hacer lo mejor posible las cosas, agradecido con la gente que da la confianza, que supla de esa manera a Ricardo Ferretti, agradecido con Cemex, a la Uni, la directiva, Mauricio Culebro, Mauricio Doehner, Sancho, y bueno a hacer una época diferente, una nueva era, queremos que siga siendo un equipo exitoso”, comentó en su primera videoconferencia como estratega felino.

Por otro lado, otra prioridad planeada a detalle es el trabajar en las fuerzas básicas del club, misma a la que visualiza mucho potencial para exprimir y que ya va analizando con cuales juveniles quedarse para hacer pretemporada el próximo 7 de junio.

“Vamos a trabajar mucho con la fuerzas básicas, a todos los equipos donde he ido me gusta estar pegado a la sub20 y observar a la sub17 para ver quiénes son los jugadores más avanzados, no hemos tenido tiempo, tenemos nombres pero tendremos que irlos viendo esta semana para decidir quienes nos van a acompañar a la pretemporada pero sí, nuestra idea es que la cantera de tigres tiene quedar jugadores, hay buenos jugadores que han salido acá, desafortunadamente no han podido el éxito que Tigres desea, también han salido algunos prestados y vamos a tratar de retomar eso”, dijo.

El capitalino finalizó aceptando que ya va analizando las próximas bajas en em cuadro auriazul, pero que por ahora no tiene decidido al cien por ciento quienes se irán en este verano.

“El armado ahí vamos, primero tenía que terminar de resolver lo nuestro, no podemos armar un equipo si no está completo, hemos ido platicado con Mauricio y Sancho para ver qué es lo que buscamos porque este equipo tiene mucho que darle a su afición”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez