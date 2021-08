Miguel Herrera sobre el arbitraje de la Leagues Cup: No les gusta que ganen los mexicanos

Monterrey, Nuevo León. Miguel Herrera volvió a hacer de las suyas y esta vez acusó al a arbitraje de la Leagues Cup de malintencionado hacia los clubes mexicanos cuando se juega en territorio estadounidense, pues consideró que a estos no les gusta que tanto clubes, como la misma selección azteca, terminen ganando.

El ‘Piojo’ reiteró a su vez, que sigue sin agradarle el sistema de competencia del mencionado torneo del cual espera una modificación sería, pues consideró que todo se juega para que los equipos de la MLS se antepongan contra los mexicanos.

“Son torneos en los que el día de mañana esperemos se vayan organizando mejor, que sea ida y vuelta. Vienes aquí a su merced, a sus casas, con sus balones, con sus árbitros que no les gusta que los mexicanos ganen, este panameño siempre tiene algo en contra de los clubes mexicanos y selección mexicana.

Venimos a una cancha buena, un público que no es hostil y que pensamos que venimos a jugar con todo en contra, ojalá el torneo vaya tomando fuerza para enfrentar a los equipos, que sea ida y vuelta porque sería más atractivo ver a la MLS jugando en canchas mexicanas”, confesó en videoconferencia.

El capitalino tomó la responsabilidad en la eliminación de los felinos del certamen por goleada de 3-0, mandando un duro mensaje a aquellos jugadores que vea sin compromiso para ayudar en el accionar del plantel.

“Por supuesto que la responsabilidad es mía, vamos a seguir trabajando para que el equipo de otra cara, nos queda la liga y hay que pelear con todo para estar en los primeros planos y meternos a la liguilla,la verdad es que está empezando el torneo mexicano y tenemos tiempo para corregir situaciones malas, reitero: pararnos, dejar de hacer esfuerzos, eso no lo vamos a permitir.

No está teniendo la intensidad que queremos, se está parando, después de que me mostraron contra Santos con diez hombres y lo pasamos por arriba y le sacamos un resultado, el que no corre en este equipo no jugará, tenemos que tenerlo claro porque si queremos que sea más dinámico y se mantengan en los primeros planos el equipo tiene que correr cuando tenga o no la pelota”, finalizó.

Los felinos regresaron a la Sultana del Norte esta madrugada para ponerse al tanto de cara a la fecha 4 del Grita México A2021, frente a Puebla del próximo viernes.

Redacción: Edgar Martínez