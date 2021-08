Miguel Herrera ya esperaba un inicio de torneo complicado con Tigres

Monterrey, Nuevo León. La situación en Tigres debido a la escasez de victorias en este inicio del Grita México A2021 es complicada, pero era algo que Miguel Herrera ya imaginaba que ocurriría.

El ‘Piojo’ volvió a atribuir a este mal paso a factores como las fechas dobles y las constantes lesiones y expulsiones, además del acoplamiento de su plantilla a la idea de juego que desea. Sin embargo, espera que con trabajo vuelva a la normalidad todo y hasta prometió Liguilla directa sin repechaje.

“Claro que me lo imaginaba difícil por el cambio de idea que quiero darle a los muchachos y esa circunstancia, por supuesto que no me imaginaba a la expulsiones, las lesiones, no te imaginas perder hombres por expulsiones, hay que lidiar con todo lo que es fútbol y lo que conlleva a tener un cambio, una idea diferente, seguiremos trabajando, el responsable soy yo y estamos trabajando para ello, no nos damos por vencido.

También en este inicio se han cruzado las jornadas dobles que no nos permiten trabajan al cien la idea, hay que seguir trabajando, no de pedir paciencia, es entender que era otra idea, otra forma, el plantel es basto y con una calidad impresionante y estoy seguro que estaremos en la liguilla de inicio, no repechaje, ahí buscaremos levantar una copa más”, señaló en videoconferencia.

Por otro lado, explicó las razones del porqué mandar a la banca a Florian Thauvin para el encuentro ante Querétaro, esto como un “castigo” tras el amargo debut ante Santos, donde sólo jugó 35 minutos al ser expulsado.

“Es una idea de darle consciencia de a qué liga llegó y cómo tiene que jugar, tenerlo al cien, si pasa porque se fue, iba agarrando ritmo, se fue y vuelve a llegar con otro desfase de nuestro ritmo de juego, lo vamos a poner a tono, estará para ser un revulsivo como lo hablé con él, tendrá los minutos que necesite en el equipo, seguirá trabajando al cien”, agregó.

Desmiente pleitos en el vestidor

Por último, Herrera aclaró que los rumores sobre supuestas diferencias en el vestidor entre cuerpo técnico y jugadores son mentira, calificando al grupo de excelente.

“Me sorprende desde que llegué al equipo el buen ambiente que hay en el grupo. El cuerpo técnico se ha incrustado en la idea que tenemos, hay buena química, buena relación, intercambio de perspectivas, de palabras, por eso digo encontré un grupo muy bueno, eso no lo he trabajado porque está muy bien, muy hermético, unido, solidarios entre ellos, esa parte no, me parece que se inventan cosas”, dijo.