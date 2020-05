Monterrey Flash deja clara su propuesta

A través de este conducto el Club de Fútbol Rápido Profesional Monterrey Flash, da conocer su posición sobre el anuncio realizado este día por la Major Arena Soccer League relacionado con la realización de la etapa final de su temporada 2019-2020, la cual se llevaría a cabo el próximo mes de junio en los Estados Unidos, pasando por alto los acuerdos sostenidos por los Presidentes de los Clubes participantes antes de iniciar la temporada:

En primer lugar, buenas tardes, con la esperanza de que cada miembro y sus familias estén seguros y saludables

En cuanto a la llamada “Resolución sobre la realización de los playoffs de la Liga” queremos informarles que la resolución/opción propuesta presentada por el personal de la Liga no es aceptable para nosotros, el Monterrey Flash.

A continuación, se presentan algunos de nuestros argumentos para oponernos a dicha propuesta:

1- No podemos culpar a nadie en particular por la pandemia COVID 19 y estamos obligados a actuar con responsabilidad. Para nosotros simplemente es demasiado arriesgado para reunir a nuestro equipo con el fin de jugar no sólo el torneo propuesto, sino cualquier otro. Por lo tanto, por el bien de nuestros jugadores y personal simplemente no lo haremos.

2- Al hacer tal propuesta, el personal de la Liga está rompiendo el sistema de competencia vigente que se pactó al inicio de la temporada, donde el equipo con mejor marca tendría derecho a jugar la Final en casa. La Liga nunca se acercó a nosotros para considerar jugar los

playoffs en Monterrey bajo un esquema similar u otro, a pesar de que en realidad nos ganamos ese derecho, de nuevo en consecuencia a los términos acordados en la temporada 2019/2020 se jugó y en consecuencia a nuestro récord de 20 victorias y sólo 2 derrotas, el mejor de la Liga.

3 – La Liga propone que los playoffs que se jueguen en una de las zonas más afectadas por la pandemia. ¿Es en serio?, ¿ir a jugar a la zona de EE.UU. donde el COVID 19 ha golpeado más duro? Al hacer eso estarás exponiendo a mucha gente, pero más importante a los jugadores que son el mayor activo que tiene la Liga. Ninguna copa vale la pena correr el riesgo contra la posibilidad de perder vidas humanas.

4 – La mayoría de los jugadores de los diferentes equipos no están en la forma física requerida para competir a alto nivel. Por lo tanto, las posibilidades de lesiones pidiéndoles que jueguen con sólo unos pocos días para prepararse son grandes por lo que los jugadores no darán lo mejor de sí mismos y la calidad del rendimiento no será ciertamente del nivel requerido. Como resultado, estaremos exponiendo mucho a la MASL en lugar de mostrar nuestro deporte al más alto nivel que nos ayudan a atraer a más aficionados mientras lo hacemos. Que en nuestra humilde opinión es demasiado arriesgado. Ademas, en México actualmente las autoridades no nos permitirán realizar entrenamientos, nuestra cancha está cerrada.

Los 4 puntos anteriores se aplican en general a cualquier equipo de la MASL, ahora nos gustaría presentar un par de ellos que se aplican exclusivamente a los equipos mexicanos:

5- Existen restricciones de viaje para que los ciudadanos mexicanos vayan a Estados Unidos a menos que tengan algunos tipos de visas especiales que nuestros jugadores no tienen. La Liga dice que ayudarán a Soles de Sonora y Monterrey Flash con sus respectivos viajes a través de la frontera, entonces les haría la siguiente pregunta:

Si la liga tiene ese tipo de poder ¿por qué es que muchos de los equipos tienen problemas de visa? La respuesta es simple: ¡No tienen ningún poder cuando estamos hablando de permisos para entrar en los Estados Unidos!

Sólo para su información cualquier visitante a los EE.UU., con la excepción de los ciudadanos, debe ir a través de algún tipo de entrevista con el Cónsul de los Estados Unidos, y el sólo el Cónsul tiene el poder final para permitir o no la entrada del visitante en un momento dado. El problema es que no lo sabes (si te van a permitir entrar al país) hasta que realizas esa entrevista. Teniendo en cuenta las restricciones vigentes, las posibilidades de que un equipo mexicano pueda ir a jugar a cualquier parte de los EE.UU. son muy, muy reducidas.

6- Finalmente no podemos aceptar los términos económicos que la Liga está proponiendo para los Playoffs por otra sencilla razón: nuestro equipo y los jugadores no pueden ganar dinero mientras juegan en los EE.UU. ya que eso será una prueba de que realmente estamos trabajando allí y el tipo de visa de nuestros jugadores y personal no les permite hacerlo, por lo tanto, podrían ser enviados de vuelta a México y sus Visas podrían ser canceladas.

Los puntos número 5 y 6 son cuestiones que cualquier liga como la MASL, que se autodenomina liga internacional, debe haber tenido en cuenta al hacer planes. Dudamos que lo hayan considerado basados en la propuesta enviada.

Finalmente queremos mencionar que el Monterrey Flash trabaja con ética, honestidad e integridad en todo momento, siguiendo y cumpliendo con todas las normativas legales que debemos mientras participamos en la MASL.

Un Campeonato, dos segundos puestos después de perder la Final y el ser el mejor equipo de la temporada 2019/2020, en cuatro temporadas que habíamos participado hasta ahora en la nueva MASL no se pueden lograr a menos que se hagan las cosas de la manera correcta siempre.

Es muy difícil para nosotros tomar esta decisión después de ser el mejor equipo de la Liga, pero el activo más importante para nosotros es nuestra gente y no arriesgaremos su salud sólo para intentar ganar un campeonato.