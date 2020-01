Nahuel afirma que el futbol mexicano se descentralizó

Monterrey, Nuevo León. De manera histórica se ha visto como los reflectores en el futbol mexicano se lo llevan los llamados ‘equipos grandes’ como Cruz Azul, Chivas, América y el mismo Pumas. Sin embargo, para el guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán, esto ha cambiado de manera drástica.

Y es que para el cancerbero argentino, planteles como Rayados, Pachuca, Santos y los felinos, han dado la cara con autoridad para descentralizar la situación en el balompié azteca y quitarle importancia a los ‘grandes’.

“Analicen eso ustedes, en lo personal yo quiero que gane Tigres, no soy tanto por regiones. Tigres ha dado que hablar y eso nos enorgullece, ahora creo que ya hace rato que se descentralizó el futbol en México, la repercusión será otra cosa por los medios, creo que la responsabilidad es de los medios en particular, y de los intereses que haya.

Me fijo en lo que hacemos acá y en el último tiempo me tocó llegar en una etapa bastante buena y los números avalan lo que digo. Hace rato que se descentralizó el futbol y no solamente por Tigres, sino que hay otros equipos también que han logrado campeonatos y han tapado a los equipos que regularmente se habla, yo le preocupo por lo que se habla acá en casa”, confesó durante conferencia de prensa.

Cabe destacar, que en los últimos 9 años los auriazules han estado presentes en al menos 12 finales, 7 de ellas en Liga, de las cuales ganaron en 5 ocasiones (máximos ganadores en esta década). Dejando un poco atrás o sino es que muy lejos a clubes populares como Pumas y Cruz Azul en cuestión de rendimiento y protagonismo constante en la lucha por el campeonato.

Por otro lado, el ‘Patón’ siente que han sido la mejor defensa en todos estos años, tal y como lo fueron en el pasado Apertura 2019 al recibir sólo 14 goles, no obstante, reconoció que en la Liguilla del mencionado torneo no fue la ideal.

“En varias temporadas hemos sido el equipo que menos goles recibimos y tampoco se dice mucho, paradójicamente fuimos la defensa menos goleada en el torneo regular y nos hacen 5 goles en la Liguilla. Entonces, nada te garantiza nada, ni el haber sido el menos goleado te garantiza que en los manos a manos tengas un mal primer tiempo”, agregó.

