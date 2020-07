Nahuel Guzmán opina sobre los contagios de COVID-19 en Necaxa

Monterrey, Nuevo León. A escasos días de que arranque el torneo Guard1anes 2020, los números de contagiados por COVID-19 en los clubes de México, siguen incrementando, hecho que era para esperarse, al menos así lo confesó el arquero de Tigres, Nahuel Guzmán.

Y es que tras darse a conocer el pasado lunes cuatro casos positivos en el equipo de Necaxa, primer rival de los auriazules en el siguiente certamen, el cancerbero argentino destacó que no es sorpresivo pues a estas instancias era lógico que tenían que presentarse más casos.

“La verdad nosotros tratamos de tener los cuidados necesarios dentro de lo que podamos hacer acá, no somos responsables de los demás, somos responsables de nuestras actitudes y actividades y entorno, es imposible hacerse cargo de los demás. Entonces, tratamos de no estar tan pendientes de eso, entendemos que el viernes comenzamos el campeonato y que ya está claro el reglamento y las medidas, que ya no hay más explicaciones, así que pensando pura y exclusivamente en lo futbolístico.

Esta semana dentro del plantel no tocó casi ese tema de las noticias que ha habido en otros clubes respecto a contagios y te soy sincero, soy consciente de que en algún momento va a haber contagios, me parece lógico por lo que representa esta pandemia”, señaló el “Patón”.

Actualmente los regios suman ya dos casos de este mal en su plantel, del cual ya uno se ha diagnosticado como negativo (Francisco Meza), quedando solamente Juan Purata, quien ya está aislado del grupo y se perderá la convocatoria para el juego del siguiente viernes ante los hidrorayos.

Redacción: Edgar Martínez