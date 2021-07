No cambiaremos de la noche a la mañana: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. Las fuertes dudas que cierto sector de la afición generó tras el empate sin goles entre Tigres y Chivas el pasado miércoles, es algo que Miguel Herrera hace caso omiso.

El entrenador felino pidió paciencia, pues está consciente en que no cambiará de la noche a la mañana el estilo de juego en un equipo que lleva más de una década jugando de una forma.

“Nos falta mucho, decirle a la gente que de la noche a la mañana no vamos a cambiar radicalmente, lo estamos trabajando, estamos en ese proceso, queremos que el equipo cambie un poquito la fisionomía, vamos en ese proceso. Nos falta mucho para llegar a lo que pretendemos, siguen siendo buenos partidos, hicimos un partido aceptable, no bueno ni extraordinario, aceptable en cuanto a la contundencia”, comentó en videoconferencia.

El ‘Piojo’ fuera del tema cancha, expresó que aprovechará su visita en territorio estadounidense para vacunar al resto del plantel que aún no porta con la preparación medicinal.

“Ya estoy vacunado, ya me vacuné hace rato y sí vamos a tratar de aprovechar a la gente que no está vacunada después del partido buscar vacunarnos todos, para que estén más protegidos pero no abandonaremos el protocolo de protección que hemos implementado y también la Liga”, concluyó.

Tigres saldrá el sábado ante las ‘águilas’ con: Nahuel Guzmán, Juan Purata, Hugo Ayala, Jesús Garza, Francisco Venegas, Guido Pizarro, Juan Vigón, Raymundo Fulgencio, David Ayala y Nicolás López.