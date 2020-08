No fuimos efectivos como el juego pasado: Ricardo Ferretti

Monterrey, Nuevo León. Luego de mostrar un gran poderío la semana anterior frente a Necaxa, los Tigres terminaron en su segunda fecha por empatar contra Pachuca en un duelo que pecó de efectividad, factor que tiene muy intranquilo al estratega felino, Ricardo Ferretti.

El bigotón aseguró estar insatisfecho por el resultado y la forma en la que se empata, no obstante, bien dicen que hay que verle lo positivo a lo malo, y aquí el Tuca no hizo excepción al confesar que en la fabricación y cantidad de llegadas a gol es lo que saca de rescatable a este cotejo.

“Insatisfecho con el empate, pero tenemos que seguir afinando detalles, seguir trabajando, mañana volvemos a los entrenamientos, tenemos un partido muy complicado el que viene por todo lo que conlleva la situación, altitud y muchas cosas; insatisfecho pero el equipo en el segundo tiempo generó por momentos buenas llegadas, pero no fue efectivo, siempre hemos platicado muchas veces el problema es no genera.

Si no generas oportunidades difícilmente puedes aspirar a ganar un partido, hoy no se ganó, pero generamos y esto me deja una cierta tranquilidad, somos seres humanos podemos cometer equivocaciones y no fuimos efectivos como el juego pasado”, comentó el brasileño.

Asimismo, recalcó la falta de concentración en los últimos instantes de juego, donde nones la primera vez que logran sacarle un partido en estas instancias del partido.

“Tienen que entender que el último minuto también tiene 60 segundos, decía Don Nacho Trelles, y no desconcentrarse todo el tiempo, no se puede perder la concentración, en ese momento el contrario aprovecha y se está viniendo encima con todo por estar perdiendo y tienes que redoblar la atención”, dijo.

Ricardo finalizó descartando problemas físicos en su plantilla, por lo que eso ni la situación actual del país con la contingencia serán excusas cuando haya malos resultados.

“En lo que va de estos partidos pienso que mi equipo está en buen nivel, no tengo ningún problema, el torneo que disputamos nos sirvió mucho y en estos momentos todos están en buen nivel, cualquier resultado que es no podemos achacarlo al no estar bien preparados o la pandemia, no es excusa”, finalizó.

Redacción: Edgar Martínez