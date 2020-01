No hay que fijarse en lo que hace el rival: Ricardo Ferretti

ZUAZUA, Nuevo León. El reciente título ganado por Rayados en el Apertura 2019 ante América, es algo que no inquieta en los absolutos al técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, quien confesó que no hay que fijarse en lo que haga el rival para mejorar el desempeño.

El Tuca sentenció que el quinto campeonato de los albiazules no debería de servir como incentivo a que su equipo mejore las cosas puesto que los felinos trabajan para ellos mismos sin depender de los resultados o rendimientos ya sea del acérrimo rival o de los otros 16 planteles.

“Nosotros no hacemos las cosas por el equipo Monterrey, las hacemos pensando en nosotros, no porque ellos ganen o dejen de ganar voy a hacer o dejar de hacer tal cosa, no tengo porque voltear y ver si ellos están ganando nosotros ganamos o si ellos están perdemos nosotros perdemos.

Yo no tengo ese tipo de pensamiento, la rivalidad que hay en la ciudad por los dos equipos nunca va a dejar de existir. Si ellos logran, ojalá logren, y sigan logrando, pero nosotros vamos a seguir buscando lo mismo”, explicó el bigotón desde La Cueva en Zuazua.

Por otra parte, la novela Carlos Salcedo en Tigres sigue dando de qué hablar ante los fuertes rumores sobre su probable salida. Sin embargo, Ferretti lo tiene muy contemplado para este Clausura 2020, además el brasileño desentendió por qué la mala relación del defensor con la afición y explicó la ausencia del ‘Titán’ en el encuentro amistoso contra Santos del fin de semana anterior.

“Tuvo un problema viral. Él ya está recuperándose y ya entrenó normal. No sé qué mala relación tenga con ustedes y con la afición, no lo sé porque no tengo redes sociales. Cada quien tiene el derecho de manejar su vida personal como le plazca.

Yo no tengo que decirle a Carlos o a André o a los que tengan cuenta (Twitter) lo que tienen que decir y que no, cuando hay problemas hay que resolverlos, la mejor manera de resolver eso es allá, en aquel rectángulo verde que ahí se demuestre”, agregó.

Hay que destacar que recientemente se ha vinculado a Salcedo con el club francés, Olympique de Marsella, situación que la directiva no ha declarado nada al respecto.

Redacción: Edgar Martínez